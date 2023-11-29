Просторные апартаменты с 3 спальнями - идеальный выбор для семей или тех, кому нужно много места.
Эта красивая квартира может похвастаться огромной террасой с захватывающим видом на море и город. Эта квартира общей площадью 146 квадратных метров предлагает достаточно места для комфортного проживания. Также в нем есть 2 ванные комнаты. Квартира расположена на самом высоком этаже, обеспечивая максимальную конфиденциальность и панорамный вид.
Для вашего удобства мы предлагаем возможность купить парковочное место за 17 000 евро, гарантируя, что ваш автомобиль безопасен и легко доступен.
Комплекс расположен в отличном месте в Будве, недалеко от многих местных удобств, включая магазины, рестораны и развлечения.
Если вы ищете другие варианты, у нас также есть другие квартиры, доступные для продажи в комплексе, включая 2-комнатные и 1-комнатные.
Не упустите возможность приобрести одну из этих прекрасных квартир в нашем новом комплексе. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр.
Добро пожаловать в новый комплекс в Будве – A1 Quartier! Мы рады представить вам удивительную возможность приобрести 2-комнатную квартиру в предстоящем здании.
В настоящее время в процессе строительства эта квартира является идеальным вариантом для тех, кто хочет сэкономить деньги, не жертвуя качеством. Само здание состоит из 5 этажей и расположено в тихом районе, что делает его идеальным местом для расслабления и перезарядки. Несмотря на безмятежное окружение, он также удобно расположен недалеко от центра города, магазинов, старого города, моря и другой необходимой инфраструктуры.
Апартаменты с 2 спальнями расположены на первом, 1-м, 2-м и 3-м этажах общей площадью от 67 до 77 квадратных метров. В каждой квартире есть терраса, которая обеспечивает спокойное и расслабляющее открытое пространство. Квартира имеет две спальни, каждая с собственной ванной комнатой и террасой. Гостиная просторная и светлая.
Также есть возможность приобрести парковочное место под зданием за 17 000 евро.
Не упустите свой шанс приобрести часть этого невероятного нового комплекса в Будве. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр и узнать, почему A1 Quartier является идеальным местом для звонка домой.