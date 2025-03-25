  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 48 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Жилой квартал Stan 48 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$140,833
;
8
ID: 28313
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Na prodaju stan površine 48 m², smješten u zgradi Did Invest, na dobroj lokaciji, idealnoj za urbani i komforan način života.Iako kvadratura djeluje skromno, raspored prostorija je izvanredno organizovan, pa je svaki kvadrat pažljivo iskorišćen, što ovom stanu daje osjećaj prostranosti i lakoće svakodnevnog funkcionisanja. Stan se sastoji od dnevnog boravka sa trpezarijom i kuhinjom, spavaće sobe, kupatila i terase, te pruža savršen balans između praktičnosti i udobnosti.Dodatna pogodnost je parking mjesto pod rampom, što garantuje sigurnost i dostupnost u svakom trenutku – prava rijetkost u urbanom jezgru.Lokacija omogućava brz pristup svim važnim sadržajima: marketima, školama, vrtićima, kafićima i javnom prevozu. Bilo da tražite stan za život ili investiciju – ovo je nepokretnos na koju se lako navikne.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
