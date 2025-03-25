Жилой квартал Stan 74 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan – City Kvart
📍 Lokacija: City Kvart
📐 Površina: 74 m²
🏢 Sprat: 1. sprat
🚗 Parking: privatno parking mjesto
Stan je moderno i kompletno namješten, veoma prostran i funkcionalan. Sastoji se od dnevnog boravka sa kuhinjom i trpezarijom, dvije spavaće sobe, kupatila, toaleta i terase. Nalazi se na odličnoj lokaciji u blizini svih važnih sadržaja – marketa, restorana, kafića, škole i vrtića.
✅ Privatno parking mjesto uključeno u cijenu.
✅ Useljiv odmah.
