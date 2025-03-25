  1. Realting.com
  4. Жилой квартал Stan 74 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

от
$822
8
ID: 28164
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan – City Kvart   📍 Lokacija: City Kvart 📐 Površina: 74 m² 🏢 Sprat: 1. sprat 🚗 Parking: privatno parking mjesto   Stan je moderno i kompletno namješten, veoma prostran i funkcionalan. Sastoji se od dnevnog boravka sa kuhinjom i trpezarijom, dvije spavaće sobe, kupatila, toaleta i terase. Nalazi se na odličnoj lokaciji u blizini svih važnih sadržaja – marketa, restorana, kafića, škole i vrtića.   ✅ Privatno parking mjesto uključeno u cijenu. ✅ Useljiv odmah.

Местонахождение на карте

Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
