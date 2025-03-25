  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Тиват
  4. Коттедж House of 156m2 - Lepetani

Коттедж House of 156m2 - Lepetani

Тиват, Черногория
от
$399,028
;
10
ID: 28605
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Тиват

О комплексе

House 156m2 for sale in Lepetane, municipality of Tivat. ➡️House area: basically 78m2 (60 + 18m2 terrace), first floor + 1 + basement, (2 comfortable two-room apartments with separate entrances) with the possibility of expansion for another floor. ➡️The area of ​​the plot is 504 m2. ➡️Parking places: 4 ➡️The lot is fenced. ➡️Entry sliding gate. ➡️The house is located on a slight elevation, on a cascade-type lot. Made way to the gate. ➡️On the plot of fruit trees: vine, wild pomegranate, fig, orange, lemon and olive. ➡️ Direct view of the sea from both residential units, panoramic view of the Bay of Kotor from the first floor. ➡️Organization of the living space on the ground floor and first floor: entrance hall, 2 bedrooms on the right, bathroom and living room with dining room and kitchen on the left. From the living room on the ground floor there is direct access to a spacious open terrace, and from there to the garden. ➡️Distance from the sea 150m. ➡️Distance from Tivat 5 km, from the airport 10 km. ➡️Distance from Kotor about 22 km. ➡️Distance from the ferry, shops and restaurants

Местонахождение на карте

Тиват, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Коттедж House of 156m2 - Lepetani
Тиват, Черногория
от
$399,028
