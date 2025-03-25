Коттедж House of 156m2 - Lepetani

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
House 156m2 for sale in Lepetane, municipality of Tivat.
➡️House area: basically 78m2 (60 + 18m2 terrace), first floor + 1 + basement, (2 comfortable two-room apartments with separate entrances) with the possibility of expansion for another floor.
➡️The area of the plot is 504 m2.
➡️Parking places: 4
➡️The lot is fenced.
➡️Entry sliding gate.
➡️The house is located on a slight elevation, on a cascade-type lot. Made way to the gate.
➡️On the plot of fruit trees: vine, wild pomegranate, fig, orange, lemon and olive.
➡️ Direct view of the sea from both residential units, panoramic view of the Bay of Kotor from the first floor.
➡️Organization of the living space on the ground floor and first floor: entrance hall, 2 bedrooms on the right, bathroom and living room with dining room and kitchen on the left. From the living room on the ground floor there is direct access to a spacious open terrace, and from there to the garden.
➡️Distance from the sea 150m.
➡️Distance from Tivat 5 km, from the airport 10 km.
➡️Distance from Kotor about 22 km.
➡️Distance from the ferry, shops and restaurants
Местонахождение на карте
Тиват, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг
