  2. Черногория
  3. Подгорица
  Коттедж Mini hotel - Vila, Mareza

Коттедж Mini hotel - Vila, Mareza

Подгорица, Черногория
от
$880,208
;
10
ID: 28614
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

The unique and charming mini hotel has 300m2. Exceptional style and equipment, it consists of 6 apartments. It is located on a plot of 1,170 m2. The property also has a smaller summer house. It represents a great investment and there is the possibility of renting.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Задайте все интересующие вопросы
