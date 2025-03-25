  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 90 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica

Жилой квартал Stan 90 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$1,174
;
8
Оставить заявку
ID: 28202
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Izdaje se trosoban stan površine 90 m² preko puta Ekonomske škole, smješten na prvom spratu. Stan je lijepo namješten i odmah useljiv, a u cijenu zakupa uključena su i dva garažna mjesta. Lokacija je veoma praktična i dobro povezana. Mjesečna kirija iznosi 1.000 €.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$822
Жилой комплекс Vidicovac
Будва, Черногория
от
$216,750
Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Крашичи, Черногория
от
$577,514
Жилой квартал Stan 69 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$259,896
Жилой квартал Stan 119 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$469,444
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 90 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,174
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Будва, Черногория
от
$89,990
Год сдачи 2027
Количество этажей 9
В Будве, в районе Дубовица Люкс, стартовал новый жилой проект, который объединяет высокий уровень комфорта и отличное расположение — всего в шаговой доступности находятся университет и современный торговый центр Mega Mall. Комплекс рассчитан на 38 квартир различных типов: от уютных студий…
Агентство
MD Realty
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$130,271
U ponudi isključivo imamo 11 stanova različitih struktura i kvadratura u okviru Objekta II – modernog stambeno-poslovnog kompleksa na atraktivnoj lokaciji u Podgorici, naselje Stari Aerodrom.Dostupne kvadrature:42.93 m²50.46 m²64.12 m²64.40 m²68.24 m²Završetak radova: planiran za 2026. godin…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой комплекс Роскошный комплекс на 1 линии в Рафаиловичи
Жилой комплекс Роскошный комплекс на 1 линии в Рафаиловичи
Жилой комплекс Роскошный комплекс на 1 линии в Рафаиловичи
Жилой комплекс Роскошный комплекс на 1 линии в Рафаиловичи
Жилой комплекс Роскошный комплекс на 1 линии в Рафаиловичи
Показать все Жилой комплекс Роскошный комплекс на 1 линии в Рафаиловичи
Жилой комплекс Роскошный комплекс на 1 линии в Рафаиловичи
Рафаиловичи, Черногория
от
$494,647
Апартаменты в новом современном комплексе на 1 линии в Рафаиловичи, в Будванской Ривьере, в самом развитом и привлекательном туристическом направлении Черногории. Апартаменты расположены на берегу Адриатического моря, на песчаном пляже Бечичи, протяженностью 2 км, который многие считают самы…
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации