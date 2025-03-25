  1. Realting.com
  Черногория
  Подгорица
  Жилой квартал Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica

Жилой квартал Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$140,833
;
4
ID: 28175
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  Страна
    Черногория
  Район
    Община Подгорица
  Город
    Подгорица

О комплексе

Prodaje se jednosoban stan povrsine 48m2 na odlicnoj lokaciji Tuški put.Stan se nalazi na 3. spratu stambene zgrade Gradnje promet  koja posjeduje dva lifta.Cijena: 120.000€

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
