  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Жилой квартал Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$704
;
4
Оставить заявку
ID: 28171
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan povrsine 50m2 u novom dijelu City Kvart-a Acton.Stan se nalazi na 1. spratu stambene zgrade.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$411
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Тиват, Черногория
от
$239,839
Жилой квартал Stan 76 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Черногория
от
$1,174
Жилой квартал Stan 72 m² na Prodaju – Vezirov Most, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$193,646
Жилой квартал Stan 63 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$120,882
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Тиват, Черногория
от
$119,414
Год сдачи 2025
Новый жилой комплекс с собственной инфраструктурой в центре Тивата, в 400 м от Porto-Montenegro. Это идеальное место для тех, кто хочет жить в городе Тиват с его инфраструктурой и культурной жизнью, при этом в спокойном и зеленом месте. В пешей доступности английская школа Knightsbridge и г…
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал Stan 82 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Жилой квартал Stan 82 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Жилой квартал Stan 82 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Жилой квартал Stan 82 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Жилой квартал Stan 82 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 82 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Жилой квартал Stan 82 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,291
Izdaje se lijepo opremljen trosoban stan, povrsine 82m2, smjesten na trecem spratu stambene zgrade, u Bloku 6. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. Nalazi se u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 44 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Жилой квартал Stan 44 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Жилой квартал Stan 44 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Жилой квартал Stan 44 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Жилой квартал Stan 44 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Жилой квартал Stan 44 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$469
Izdaje se jednosoban stan ukupne kvadrature 44m2 kod Autobuske stanice.Stan se nalazi na 5. Spratu!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации