Жилой квартал Stan 52 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

  2. Черногория
  3. Подгорица
  Stan 52 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Stan 52 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$1,056
;
9
ID: 28191
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se jednosoban stan površine 52 m² u zgradi Oaza, smješten na drugom spratu. Stan je moderno namješten, opremljen podnim grijanjem i odmah useljiv. Nalazi se na atraktivnoj lokaciji sa svim sadržajima u blizini. Mjesečna kirija iznosi 900 €.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

