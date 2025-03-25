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Жилой комплекс премиум-класса с бассейном и закрытой территорией в Дженовичи

Дженовичи, Черногория
от
$621,409
;
19
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Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 26693
ID новостройки на Realting
In CRM: 21908
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 09.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Херцег-Нови
  • Деревня
    Дженовичи

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

Новый жилой комплекс премиум–класса в ривьере Херцег-Нови в красивом городке Дженовичи. Из панорамных окон открываются потрясающие виды на море, горы и эксклюзивный проект Porto-Novi.

На закрытой территории комплекса расположены 5 стильных малоэтажных домов на 22 квартиры, гаражи в каждом здании, подогреваемый бассейн, тренажерный зал, финская сауна и турецкий хамам. До пляжа предусмотрен трансфер на комфортабельных автомобилях. Площадь квартир варьируется от 70 до 225 м2. На продажу предлагаются квартиры с 2 и 3 спальнями, а также пентхаусы с джакузи на террасе.

Панорамные окна создают ощущение пространства, позволяют наслаждаться прекрасными морскими видами, находясь у себя дома. Для отделки использованы натуральные материалы в пастельных тонах: итальянский мрамор, дубовый паркет, травентин. Установлены теплые полы, система кондиционирования, система умный дом Control4 с возможностью управления с мобильных устройств. Кухни могут быть оборудованы мебелью в двух стилях на Ваш выбор: в классическом стиле и стиле модерн и бытовой техникой Miele. Часть квартир оборудованы дровяными каминами, что придает дополнительный домашний уют и атмосферу. На всей территории комплекса имеется видеонаблюдение, проведен высокоскоростной интернет.

В шаговой доступности расположен проект Portonovi, роскошный отель One&Only, пляж, марина для яхт и набережная с магазинами и ресторанами.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 133.8
Цена за м², USD 4,644
Цена квартиры, USD 621,409
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 179.6
Цена за м², USD 5,549
Цена квартиры, USD 996,600

Местонахождение на карте

Дженовичи, Черногория

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Жилой комплекс премиум-класса с бассейном и закрытой территорией в Дженовичи
Дженовичи, Черногория
от
$621,409
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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