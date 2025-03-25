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  4. Апарт-отель 5 звезд на первой линии в Будве

Апарт-отель 5 звезд на первой линии в Будве

Будва, Черногория
от
$821,787
;
11
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Описание Описание
Квартиры Квартиры
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ID: 27120
ID новостройки на Realting
In CRM: 23930
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 22.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Город
    Будва

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    11

О комплексе

Новый шикарный Отель 5 звезд расположен в Будве, Черногория в 10 метрах от моря. Визитной карточкой комплекса является эксклюзивное месторасположение первая линия, панорамные окна с видом на море, наличие собственной инфраструктуры.

Всего в отеле имеется 88 гостиничных номеров и апартаментов, а также еще 66 апартаментов от 83 м2 до 256 м2, доступных для приобретения.

Все номера, апартаменты и пентхаусы, соответствуют самым высоким стандартам 5 звездочного отеля.
Апартаменты-люкс с видом на море имеют роскошные террасы с собственными бассейнами и зеленью, что обеспечивает гостям спокойную и безмятежную атмосферу.

Отель может похвастаться широким спектром услуг и удобств, которые сделают пребывание гостей незабываемым. Отель занимает с первого по третий этажи здания и предлагает широкий выбор комфортабельных и стильных номеров. Жилые помещения, доступные для продажи, расположены на четвертом-девятом этажах. Эти тщательно спроектированные апартаменты представляют собой идеальное сочетание роскоши и функциональности с потрясающим видом на окрестности. Десятый этаж отведен исключительно под пентхаусы с такими роскошными удобствами, как гидромассажные ванны и просторные террасы. 

На первом этаже расположены несколько магазинов и боковой вход в отель. В центральном зале, выходящем на набережную, расположилось кафе с потрясающим видом на море.

Отель имеет два входа, один из которых удобно расположен на набережной, а другой - с бульвара. Главный вход, расположенный в пристройке конгресс-центра, обеспечивает легкий доступ к различным мероприятиям и конференциям. Благодаря своему исключительному расположению и большому наплыву туристов, отель является идеальным местом как для туристов, так и для деловых путешественников. 

В отеле есть два ресторана: один на завтрак на 218 мест, а другой на 95 мест. Первый этаж отеля отведен под оздоровительный центр, открытый и закрытый бассейны, фитнес-центр и спа. Гости могут заняться различными видами деятельности и процедурами, чтобы омолодить душу и тело.

Благодаря исключительному расположению, первоклассным удобствам и роскошным номерам отель является идеальным местом для путешественников, желающих получить незабываемые впечатления от Будвы, Черногория. Будь то семейный отдых или деловая поездка, широкий спектр удобств и услуг отеля удовлетворит любые потребности, обеспечивая комфортное и приятное пребывание.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 87.2
Цена за м², USD 12,969
Цена квартиры, USD 1,13 млн
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 172.6
Цена за м², USD 13,193
Цена квартиры, USD 2,28 млн

Местонахождение на карте

Будва, Черногория

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Апарт-отель 5 звезд на первой линии в Будве
Будва, Черногория
от
$821,787
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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