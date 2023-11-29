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Пентхаусы в Lustica, Черногория

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1 объект найдено
Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Lustica, Черногория
Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Lustica, Черногория
Комнаты 2
Площадь 99 м²
НОВЫЙ КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ У МОРЯ НА ПОЛУОСТРОВЕ ЛУШТИЦА БЕЗ АГЕНТСКОЙ КОМИССИИ +1% СКИДКИ …
€334,990
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Агентство
Velesdar Real Estate
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Параметры недвижимости в Lustica, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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