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Кафе и рестораны в Которе, Черногория

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1 объект найдено
Ресторан, кафе 111 м² в Котор, Черногория
Ресторан, кафе 111 м²
Котор, Черногория
Площадь 111 м²
Котор, исторический центр - Старый город. Двух уровневое помещение для бизнеса Помещение на…
$628,161
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