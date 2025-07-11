Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Котор
  4. Коммерческая
  5. Инвестиционная

Инвестиционная недвижимость в Которе, Черногория

коммерческая недвижимость
19
отели
12
Инвестиционная Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Инвестиционная 400 м² в Котор, Черногория
Инвестиционная 400 м²
Котор, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Расположение: Муо Площадь виллы: 400 кв.м. Площадь участка: 3200 кв.м. Площадь подсобный пом…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Инвестиционная 169 м² в Котор, Черногория
Инвестиционная 169 м²
Котор, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Старый, каменный палаццио на 1 линии моря - по старинной лестнице до моря 3 метра. Дом наход…
$1,97 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Инвестиционная 500 м² в Котор, Черногория
Инвестиционная 500 м²
Котор, Черногория
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 500 м²
Расположение: пос. Ораховац Площадь виллы: 500 кв.м. Площадь участка: 500 кв.м. Кол-во спале…
$1,76 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Инвестиционная 168 м² в Котор, Черногория
Инвестиционная 168 м²
Котор, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 168 м²
Расположение: пос. Прчань Площадь виллы: 168 кв.м. Площадь участка: 181 кв.м. Кол-во спален:…
$1,12 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти