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Долгосрочная аренда инвестиционной недвижимости в Общине Котор, Черногория

Инвестиционная Удалить
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1 объект найдено
Инвестиционная 600 м² в Радановичи, Черногория
Инвестиционная 600 м²
Радановичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 600 м²
Недвижимость, ЧерногорияСдается в аренду коммерческое помещение площадью 600м² в абсолютно н…
$10,257
в месяц
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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