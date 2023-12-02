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Земельные участки в Община Колашин, Черногория

22 объекта найдено
Земельные участки в Колашин, Черногория
Земельные участки
Колашин, Черногория
Земельный участок в Колашине рядом с горнолыжными курортами Земельный участок 3835м2 в Колаш…
€145,000
в месяц
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Земельные участки в Колашин, Черногория
Земельные участки
Колашин, Черногория
Площадь 11 000 м²
Шикарный участок в пяти минутах от центра города Колашин и гостиницы премиум класс Бьянки. П…
€660,000
в месяц
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Земельные участки в Колашин, Черногория
Земельные участки
Колашин, Черногория
Участок в Колашине, Црквине Площадь участка 2500 м2. Оранжевая зона ПУПа: разрешено строи…
€75,000
в месяц
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Земельные участки в Колашин, Черногория
Земельные участки
Колашин, Черногория
Земельный участок в Колашине, район Црквине. Площадь земли 600 м2. Разрешено строитель…
€12,000
в месяц
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Земельные участки в Колашин, Черногория
Земельные участки
Колашин, Черногория
Площадь 735 м²
Колашин, Смайлагича Поле — Земля под застройку на продажу Участок площадью 735 кв.м располож…
€150,000
в месяц
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Земельные участки в Колашин, Черногория
Земельные участки
Колашин, Черногория
УЧАСТОК НЕДАЛЕКО от ЦЕНТРА В КОЛАШИНЕ Цена 45000 евро. Участок (360м2) находится в 500 мет…
€45,000
в месяц
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Земельные участки в Община Колашин, Черногория
Земельные участки
Община Колашин, Черногория
Этот участок земли находится в муниципалитете Коласин, недалеко от дороги к новому шоссе, ко…
€513,000
в месяц
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Земельные участки в Gornje Lipovo, Черногория
Земельные участки
Gornje Lipovo, Черногория
Это потрясающий отель в Липово со старым домом, и у него уже есть разрешение на строительств…
€110,000
в месяц
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Земельные участки в Колашин, Черногория
Земельные участки
Колашин, Черногория
Площадь 54 000 м²
NUM 4827 Продается земельный участок в муниципалитете Плужине, место Брштановица, недалеко о…
€810,000
в месяц
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Земельные участки в Колашин, Черногория
Земельные участки
Колашин, Черногория
Большой земельный участок рядом с горнолыжным курортом Колашин Земельный участок площадью 2…
€187,500
в месяц
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Земельные участки в Колашин, Черногория
Земельные участки
Колашин, Черногория
Земельный участок расположен в центре Колашина, недалеко от всех объектов инфраструктуры Общ…
€28,000
в месяц
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Земельные участки 2 спальни в Община Колашин, Черногория
Земельные участки 2 спальни
Община Колашин, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Эта потрясающая пляжная недвижимость - уникальная возможность построить дом мечты прямо на в…
€690,000
в месяц
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Земельные участки в Колашин, Черногория
Земельные участки
Колашин, Черногория
Площадь 41 009 м²
The plot whose price was 130,000.00 €, now has a new incredible price of 124,000.00 €.Imagin…
€130,000
в месяц
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Земельные участки в Колашин, Черногория
Земельные участки
Колашин, Черногория
Площадь 8 943 м²
Красивый участок на продажу недалеко от Колашина. Участок расположен в отличном месте и зани…
€80,000
в месяц
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Земельные участки в Колашин, Черногория
Земельные участки
Колашин, Черногория
Просторный участок площадью 30.000 м2 расположен в Колашине, недалеко от ж/д станции, при эт…
€36,000
в месяц
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Земельные участки в Crkvine, Черногория
Земельные участки
Crkvine, Черногория
Площадь 2 491 м²
УРБАНИЗОВАННЫЙ УЧАСТОК ЗЕМЛИ В КОЛАШИНЕ 2491 М2…
€63,000
в месяц
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Земельные участки с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Babljak, Черногория
Земельные участки с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Babljak, Черногория
Площадь участка 1300 кв.м. Разрешено строительство 20.000 кв.м. жилой площади. Все нео…
€2,00 млн
в месяц
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Земельные участки в Община Колашин, Черногория
Земельные участки
Община Колашин, Черногория
Площадь 1 644 м²
Эта урбанизированная земля с видом на море находится в Каваце, Тиват. К участку можно добрат…
€137,000
в месяц
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Земельные участки в Община Колашин, Черногория
Земельные участки
Община Колашин, Черногория
Площадь 676 м²
Урбанизированная земля для продажи в Будве Участок 676 м2 в размере. Земля имеет разрешение…
€190,000
в месяц
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Земельные участки в Община Колашин, Черногория
Земельные участки
Община Колашин, Черногория
Площадь 166 м²
Продается две каменные руины в Перасте, Которский залив. Эти руины находятся на второй лини…
€450,000
в месяц
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Земельные участки в Колашин, Черногория
Земельные участки
Колашин, Черногория
На продажу участок площадью 253 344 м2. Участок расположен в селе Црквина, Колашин.. Дорог…
€506,688
в месяц
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Земельные участки в Колашин, Черногория
Земельные участки
Колашин, Черногория
На продажу участок площадью 23620 м2. Участок расположен в 8 км от Колашина, в сторону Подг…
€236,200
в месяц
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