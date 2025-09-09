Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Колашин
  4. Жилая
  5. Кондо
  6. Гараж

Кондо с гаражом в Общине Колашин, Черногория

1 объект найдено
Кондо в Drpe, Черногория
Кондо
Drpe, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 3
В продаже апартаменты в Mountain Retreat by Dukley – комплексе премиум-класса, состоящем из …
$369,466
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Параметры недвижимости в Общине Колашин, Черногория

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
