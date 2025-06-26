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Квартиры с бассейном в Kamenovo, Черногория

однокомнатные
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Kamenovo, Черногория
Квартира 2 спальни
Kamenovo, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1
Продается роскошно меблированная двухкомнатная квартира, площадью 55 м² по документам, факти…
Цена по запросу
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
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Параметры недвижимости в Kamenovo, Черногория

с видом на море
Недорогая
Элитная
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