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Коммерческая недвижимость в Golubovci City Municipality, Черногория

1 объект найдено
Отель 5 спален в Ponari, Черногория
Отель 5 спален
Ponari, Черногория
Комнаты 5
Площадь 400 м²
Просторная вилла 400м2 оснащена системой парового отопления, резервуаром для воды на 35 м3,…
€300,000
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