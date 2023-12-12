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Таунхаусы в Доброта, Черногория

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4 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Donji Orahovac, Черногория
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Donji Orahovac, Черногория
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
SPACIOUS TOWNHOUSE WITH POOL IN THE GREEN HILL RESORT, ORAHOVAC, KOTOR Area: 148 sqm 3 b…
€440,000
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Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Donji Orahovac, Черногория
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Donji Orahovac, Черногория
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
На продажу предлагаем Вам роскошный таунхаус с бассейном в комплексе GREEN HILL, пос. Орахов…
€410,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Donji Orahovac, Черногория
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Donji Orahovac, Черногория
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается таунхаус в поселке Ораховац, Бока-Которский залив. Таунхаус площадью 178 м2 рас…
€375,000
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Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Donji Orahovac, Черногория
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Donji Orahovac, Черногория
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Продается таунхаус с бассейном в Ораховце муниципалитета Котор. Жилая площадь: 148м2 Спал…
€440,000
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