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Долгосрочная аренда вилл в Доброте, Черногория

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1 объект найдено
Вилла 13 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 13 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 13
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 587 м²
Площадь: 587 м2Спальни: 8Ванные комнаты: 5.3 открытых парковочных местаРасположенная на перв…
Цена по запросу
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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