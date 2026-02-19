Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Доброта
  4. Долгосрочная аренда
  5. Отель

Долгосрочная аренда отелей в Доброте, Черногория

Сдаётся в аренду действующий бизнес (ресторан и 8 апартаментов), первая линия моря, Котор, Доброта
Сдаётся в аренду действующий бизнес (ресторан и 8 апартаментов), первая линия моря, Котор, Доброта
Доброта, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Объект включает 8 апартаментов — 4 однокомнатные квартиры и 4 студии. Все полностью меблиров…
Агентство
Horizon Real Estate
Языки общения
English
