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Пентхаусы с видом на море в Доброте, Черногория

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5 объектов найдено
Пентхаус в Доброта, Черногория
Пентхаус
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Котор, Доброта - Две квартиры в пентхаусе с потрясающим видомПентхаусы, предлагающие роскошн…
$850,091
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Adria Estate
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English, Русский
Пентхаус 4 комнаты в Доброта, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Предлагаем Вашему вниманию новый уникальный пентхаус с тремя спальнями площадью 109 кв метро…
$488,762
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус в Доброта, Черногория
Пентхаус
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 204 м²
Трехкомнатная квартира, 204 м2, в новом жилом комплексе в Доброте, Котор.Внутренняя площадь …
$911,752
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Пентхаус 5 комнат в Доброта, Черногория
Пентхаус 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 408 м²
Этаж 5/5
Продается пентхаус с панорамным видом на Боко-Которский залив Продается пентхаус в новом к…
$522,730
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Пентхаус 3 комнаты в Доброта, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Представляем замечательную мансардную квартиру, расположенную в Доброте (Котор), в прекрасно…
$323,654
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First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
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