Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Жилая
  4. Шале
  5. Гараж

Шале с гаражом в Черногории

Колашин
20
2 объекта найдено
Шале 5 комнат в Колашин, Черногория
Шале 5 комнат
Колашин, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 580 м²
Количество этажей 5
Эксклюзивное шале класса люкс в новом альпийском кластере K16 Peak, на территории премиально…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Black Mount
Языки общения
English, Русский, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Шале в Колашин, Черногория
Шале
Колашин, Черногория
Площадь 207 м²
ТРЁХУРОВНЕВЫЙ АПАРТАМЕНТ В КОЛАШИНЕ, ЧЕРНОГОРИЯ +1% СКИДКА ОТ НАС. Продаётся трёхуровневы…
$1,00 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Черногории

с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти