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Шале в Жабляк, Черногория

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1 объект найдено
Шале 2 спальни с мебелью в Жабляк, Черногория
Шале 2 спальни с мебелью
Жабляк, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Деревянный дом с двумя спальнями в Жабляке, Черногория Замечательный небольшой домик площ…
€63,000
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