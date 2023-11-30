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Черногория
Земельные участки
Цетинье
Земельные участки в Цетинье, Черногория
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18 объектов найдено
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Земельные участки
Цетинье, Черногория
Участок 40 850 м2 находится в 10 км от города Цетинье по пути к известной туристической дост…
€160,000
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Земельные участки
Цетинье, Черногория
Большой земельный участок в Цетинье Большой земельный участок площадью 21000м2 Подходит дл…
€94,500
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Земельные участки
Цетинье, Черногория
Код объекта - 4.27.15.11889Большой неурбанизованный земельный участок в Цетинье Большой зе…
€94,500
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Земельные участки
Цетинье, Черногория
Участок расположен в районе Метеризи Площадь 13.119 м2 До Подгорицы 17 км, до Цетине 15 км, …
€73,000
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы, на тихой дороге
Цетинье, Черногория
33 082 м²
Земельный участок на продажу на Будванской ривьере Участок расположен в непосредственной…
€2,00 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Земельные участки
Цетинье, Черногория
60 м²
Код объекта - 1.26.15.11237Земельный участок в национальном парке ЛовченЛокация: КукПлощадь …
€965,000
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Земельные участки с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Цетинье, Черногория
212 м²
Цетинье. Урбанизированный участок. Участок находится в районе преимущественного развити…
Цена по запросу
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Земельные участки
Цетинье, Черногория
Код объекта - 1.27.15.10016Большой участок в Цетинье, Предиш Характеристики участка: - общая…
€90,000
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Земельные участки
Цетинье, Черногория
Код объекта - 1.27.15.9686 Земельные участки в районе Убли, Цетинье Характеристики уч…
€60,000
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Земельные участки
Цетинье, Черногория
Код объекта - 1.27.15.9685Дешевый земельный участок в районе Убли, Цетинье Характеристика уч…
€7,500
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Земельные участки
Цетинье, Черногория
Код объекта - 1.27.15.9684Большой земельный участок в районе Убли, Цетинье Характеристика уч…
€14,000
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Земельные участки
Цетинье, Черногория
Код объекта - 1.27.15.9683Земельный участок в тихом районе Убли, Цетинье Характеристика учас…
€11,000
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Земельные участки
Цетинье, Черногория
Код объекта - 1.27.15.9680Просторный земельный участок в районе Убли, Цетинье Характеристика…
€13,000
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Земельные участки
Цетинье, Черногория
Огромный земельный участок в районе Предиш, Цетинье Земельный участок 1 300 000м2 различног…
€600,000
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Земельные участки
Цетинье, Черногория
Код объекта - 1.27.15.9309Земля в селе Штитари. 10 км од Цетинья и 13 км од Подгорици. От гл…
€309,700
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Земельные участки
Цетинье, Черногория
Код объекта - 1.27.15.9308Село Штитари, 10 километров от Цетинья и 14 км от Подгорицы. Земел…
€596,102
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Земельные участки
Цетинье, Черногория
Участок площадью 159 000 м2 расположен в 10 км от Цетине по направлению к Подгорице. На учас…
€397,500
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Земельные участки с видом на море
Цетинье, Черногория
17 159 м²
Продается участок, который находится в 6 км от города Цетине. Площадь участка 17 159м2.Есть …
€428,970
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