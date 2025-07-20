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Аренда домов на сутки в Общине Будва, Черногория

Свети-Стефан
3
6 объектов найдено
Вилла в аренду в Свети-Стефан, Черногория
Вилла в аренду
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Аренда виллы в Близикуче — с видом, простором и комфортом!   4 спальни, гостиная, кухн…
$247
за сутки
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Дом 3 спальни в Будва, Черногория
Дом 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
#rent #villa_Blizekuce  #rent_for_season_villa Summer rent of a modern Villa The vill…
$1,401
за сутки
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Аренда виллы в Свети-Стефан, Черногория
Аренда виллы
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Летняя аренда виллы в Близикуче Устали от городского шума? Эта вилла — ваш личный оазис в…
$396
за сутки
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Годовая аренда в Рафаиловичи, Черногория
Годовая аренда
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Летняя аренда виллы в Близикуче Устали от городского шума? Эта вилла — ваш личный оазис в…
$136
за сутки
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Летняя аренда виллы с бассейном в Близикуче в Свети-Стефан, Черногория
Летняя аренда виллы с бассейном в Близикуче
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
#сдам #близикучи ID 427 🏡 Годовая аренда таунхауса в Близикучи 📐 Параметры: • Площад…
$470
за сутки
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Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTE TOP Real Estate Montenegro
Языки общения
English, Русский, Українська, Српски
Аренда виллы в Близикуче в Radenovici, Черногория
Аренда виллы в Близикуче
Radenovici, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 3
Летняя аренда виллы в Близикуче Устали от городского шума? Эта вилла — ваш личный оазис в…
$136
за сутки
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