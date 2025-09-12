Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Биела
  4. Жилая
  5. Кондо

Кондо в Биеле, Черногория

Кондо Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Кондо в Биела, Черногория
Кондо
Биела, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
Жилое и коммерческое здание с двадцатью квартирами, двумя магазинами, двадцатью четыре гараж…
Цена по запросу
Оставить заявку
Кондо в Биела, Черногория
Кондо
Биела, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 3
Жилой комплекс на берегу моря. Каждый дом представляет собой 3-х этажный особняк и в соответ…
$185,983
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти