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Производственные здания в Баре, Черногория

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1 объект найдено
Производство 57 м² в Бар, Черногория
Производство 57 м²
Бар, Черногория
Площадь 57 м²
Этаж 1/10
Продается коммерческое помещение в современном ЖК в Баре. Площадь: 57,15 м2 Этаж: 1(приземл…
$165,027
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