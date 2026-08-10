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Жилье в Общине Андриевица, Черногория

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19 объектов найдено
Кондо в Община Андриевица, Черногория
UP UP
Кондо
Община Андриевица, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Исключительные отели в долинах Колашин - Инвестируйте в роскошь и отдых в ЧерногорииОписание…
$210,575
НДС
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Застройщик
Kolasin Valleys
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Кондо в , Черногория
UP UP
Кондо
, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Исключительные отели в долинах Колашин - Инвестируйте в роскошь и отдых в ЧерногорииОписание…
$173,753
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Застройщик
Kolasin Valleys
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Кондо в Община Андриевица, Черногория
Кондо
Община Андриевица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Исключительные отели в долинах Колашин - Инвестируйте в роскошь и отдых в ЧерногорииОписание…
$516,657
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Застройщик
Kolasin Valleys
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TekceTekce
Шале 5 спален в Община Андриевица, Черногория
Шале 5 спален
Община Андриевица, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 402 м²
Долины Колашин, расположенные в живописных северных горах Черногории, являются ведущим кругл…
$3,92 млн
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Застройщик
Kolasin Valleys
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Шале 4 спальни в Община Андриевица, Черногория
Шале 4 спальни
Община Андриевица, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 533 м²
Долина Колашин предлагает роскошные шале в Черногории, каждый из которых продается с частным…
$4,94 млн
НДС
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Застройщик
Kolasin Valleys
Языки общения
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Кондо в Община Андриевица, Черногория
Кондо
Община Андриевица, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Проект в Колашине: Новый стандарт горного отдыха Проект в Колашине — крупнейший горный курор…
$172,970
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Кондо в Община Андриевица, Черногория
Кондо
Община Андриевица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Исключительные отели в долинах Колашин - Инвестируйте в роскошь и отдых в ЧерногорииОписание…
$502,298
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Застройщик
Kolasin Valleys
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Кондо в Община Андриевица, Черногория
Кондо
Община Андриевица, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Исключительные отели в долинах Колашин - Инвестируйте в роскошь и отдых в ЧерногорииОписание…
$287,671
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Застройщик
Kolasin Valleys
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Шале 10 комнат в Община Андриевица, Черногория
Шале 10 комнат
Община Андриевица, Черногория
Число комнат 10
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 148 м²
Количество этажей 4
Долины Колашин, расположенные в живописных северных горах Черногории, являются ведущим кругл…
$11,71 млн
НДС
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Застройщик
Kolasin Valleys
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Шале 4 спальни в Община Андриевица, Черногория
Шале 4 спальни
Община Андриевица, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 589 м²
Долина Колашин предлагает роскошные шале в Черногории, каждый из которых продается с частным…
$4,48 млн
НДС
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Застройщик
Kolasin Valleys
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Кондо в Община Андриевица, Черногория
Кондо
Община Андриевица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Исключительные отели в долинах Колашин - Инвестируйте в роскошь и отдых в ЧерногорииОписание…
$317,589
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Застройщик
Kolasin Valleys
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Шале 4 спальни в Община Андриевица, Черногория
Шале 4 спальни
Община Андриевица, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 533 м²
Долина Колашин предлагает роскошные шале в Черногории, каждый из которых продается с частным…
$3,45 млн
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Застройщик
Kolasin Valleys
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Шале 6 спален в Община Андриевица, Черногория
Шале 6 спален
Община Андриевица, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 647 м²
Kolasin Valleys предлагает уникальную возможность с 7 эксклюзивными шале, каждый из которых …
$6,78 млн
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Застройщик
Kolasin Valleys
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Кондо в Община Андриевица, Черногория
Кондо
Община Андриевица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Исключительные отели в долинах Колашин - Инвестируйте в роскошь и отдых в ЧерногорииОписание…
$278,466
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Застройщик
Kolasin Valleys
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Кондо в Община Андриевица, Черногория
Кондо
Община Андриевица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Исключительные отели в долинах Колашин - Инвестируйте в роскошь и отдых в ЧерногорииОписание…
$584,341
НДС
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Застройщик
Kolasin Valleys
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Шале 3 спальни в Община Андриевица, Черногория
Шале 3 спальни
Община Андриевица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 535 м²
Долины Колашин, расположенные в живописных северных горах Черногории, являются ведущим кругл…
$5,63 млн
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Застройщик
Kolasin Valleys
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Кондо в Община Андриевица, Черногория
Кондо
Община Андриевица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Исключительные отели в долинах Колашин - Инвестируйте в роскошь и отдых в ЧерногорииОписание…
$511,928
НДС
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Кондо в Община Андриевица, Черногория
Кондо
Община Андриевица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Исключительные отели в долинах Колашин - Инвестируйте в роскошь и отдых в ЧерногорииОписание…
$230,137
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Kolasin Valleys
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Шале 6 спален в Община Андриевица, Черногория
Шале 6 спален
Община Андриевица, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 647 м²
Долина Колашин предлагает роскошные шале в Черногории, каждый из которых продается с частным…
$6,66 млн
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Kolasin Valleys
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Параметры недвижимости в Общине Андриевица, Черногория

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