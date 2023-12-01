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Жильё в Община Андриевица, Черногория

2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в SEOCE, Черногория
Квартира 2 спальни
SEOCE, Черногория
Комнаты 2
Площадь 76 м²
Продается квартира площадью 76 м2 с двумя отдельными спальнями в местечке Сеоце, Будва. Ква…
€119,800
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Квартира в Община Андриевица, Черногория
Квартира
Община Андриевица, Черногория
Площадь 27 м²
Montenegro’s highest resort is located in the northern part of Bjelasica mountain range, on …
€130,910
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Параметры недвижимости в Община Андриевица, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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