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Коммерческая недвижимость в Сенте-Полсе-Бэй, Мальта

34 объекта найдено
Коммерческое помещение в Qawra, Мальта
Коммерческое помещение
Qawra, Мальта
1 + полуподвальный гараж с окном в Кавра
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Xemxija, Мальта
Коммерческое помещение
Xemxija, Мальта
Коммерческая торговая точка в просторном районе в Xemxija с хорошей проходящей торговлей и н…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Qawra, Мальта
Коммерческое помещение
Qawra, Мальта
Количество спален 1
Выбор из 7 коммерческих помещений в хорошо зарекомендовавшей себя новой области разработки в…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Буджибба, Мальта
Коммерческое помещение
Буджибба, Мальта
Количество спален 1
Большой 5 уровень гаражного подвала в Бугиббе
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Коммерческое помещение
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Количество спален 1
Магазин в просторном районе в заливе Сент-Пол класса 4 Разрешения в руке Недвижимость также …
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Коммерческое помещение
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Количество спален 1
Магазин в просторном районе в заливе Сент-Пол класса 4 Разрешения в руке Недвижимость также …
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Коммерческое помещение
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Гараж для продажи St.Pauls Bay, в комплекте с металлическим замком двери и вентиляцией возду…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Qawra, Мальта
Коммерческое помещение
Qawra, Мальта
Количество спален 1
Коммерческие помещения, подходящие для туристических целей и или мини-рынка на 2 дорогах и и…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Qawra, Мальта
Коммерческое помещение
Qawra, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Коммерческие помещения Он имеет разрешение класса 4D для бара и ресторана и площадью 102 м в…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Коммерческое помещение
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Количество спален 1
10 гаражей на первом этаже ожидают завершения 2022 года
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Qawra, Мальта
Коммерческое помещение
Qawra, Мальта
Для продажи: Коммерческое пространство класса 4B в самом сердце Кавра Цена: 250 000 (в форм…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Qawra, Мальта
Коммерческое помещение
Qawra, Мальта
Расположенный в районе Qawra a 13 Car plus Garage с туалетом и задним двором с 3-фазными сче…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Qawra, Мальта
Коммерческое помещение
Qawra, Мальта
Количество спален 1
Уже строят коммерческое пространство в Кауре• Идеально подходит для парикмахерской или парик…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Коммерческое помещение
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Продается в форме раковины для класса 4 размером 200 qm-----------------
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Буджибба, Мальта
Коммерческое помещение
Буджибба, Мальта
Количество спален 1
Просторный угловой магазин с разрешением класса 4C, идеально подходящий для бара Snack Groce…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Буджибба, Мальта
Коммерческое помещение
Буджибба, Мальта
Количество спален 1
Со всеми необходимыми разрешениями 4D работы проходят, сдаются в аренду и заведение планируе…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Коммерческое помещение
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Количество спален 1
Это угловое коммерческое пространство площадью 39 кв.м. и имеет высоту 13 футов с текущими р…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Qawra, Мальта
Коммерческое помещение
Qawra, Мальта
Количество спален 1
Отличные цены на продукты питания развлекают людей всем, что вы могли бы хотеть для заведени…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Буджибба, Мальта
Коммерческое помещение
Буджибба, Мальта
Количество спален 1
NA
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Буджибба, Мальта
Коммерческое помещение
Буджибба, Мальта
Количество спален 1
Централизованное коммерческое помещение класса 4 (класс 4C) в районе Бугибба. Это свойство с…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Коммерческое помещение
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Новый на рынке коммерческий аутлет идеально подходит для магазина или выставочного зала, кла…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Qawra, Мальта
Коммерческое помещение
Qawra, Мальта
Количество спален 1
Коммерческий аутлет уличный гараж в центральном месте в Кавра. Также можно переоборудовать в…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Qawra, Мальта
Коммерческое помещение
Qawra, Мальта
Продается автомобильное пространство в Кавра, Мальта. Расположенный в желаемом и востребован…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Qawra, Мальта
Коммерческое помещение
Qawra, Мальта
Количество спален 1
Выбор готовых подвальных гаражей в Кавра. Доступны от 1 до 3 вариантов гаражей. Цены начинаю…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Коммерческое помещение
Сент-Полс-Бэй, Мальта
2 Автомобильный гараж на продажу с 2-кратными вентиляторами, ПВХ Ручная дверь. Размеры: L =…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Коммерческое помещение
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Количество спален 1
Магазин площадью 74,25 кв.м. в хорошо зарекомендовавшей себя новой девелоперской зоне в зали…
Цена по запросу
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Инвестиционная в Xemxija, Мальта
Инвестиционная
Xemxija, Мальта
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Этот изысканный Палаццо в Вардидже расположен в шикарной деревне на севере Мальты. Помимо жи…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Буджибба, Мальта
Коммерческое помещение
Буджибба, Мальта
Количество спален 1
Отличная возможность приобрести готовый ресторан в просторном районе Бугиббы Хороший товароо…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Qawra, Мальта
Коммерческое помещение
Qawra, Мальта
Количество спален 1
Выбор коммерческих помещений в хорошо зарекомендовавшей себя новой области разработки в Кавр…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Qawra, Мальта
Коммерческое помещение
Qawra, Мальта
Количество спален 1
Угол Коммерческий Выход размером примерно 103,60 кв. м в просторной области в Кавра. Он такж…
Цена по запросу
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