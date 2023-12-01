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Коммерческая недвижимость в Southern Region, Мальта

1 объект найдено
Коммерческая в Корми, Мальта
Коммерческая
Корми, Мальта
Площадь 13 000 м²
Количество этажей 8
Q HUB Q HUB is located in the commercial heart of Qormi and on completion will become …
€30,00 млн
в месяц
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