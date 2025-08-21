Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Гзира
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Гзире, Мальта

9 объектов найдено
Коммерческое помещение в Гзира, Мальта
Коммерческое помещение
Гзира, Мальта
Этот очаровательный гараж является прекрасной возможностью для тех, кто ищет дополнительное …
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Гзира, Мальта
Коммерческое помещение
Гзира, Мальта
Недавно построенный большой гараж на 6 автомобилей рядом с кольцевой развязкой Каппара. Заве…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Гзира, Мальта
Коммерческое помещение
Гзира, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Коммерческая розетка класса 4 в отличном месте на главной дороге в Гзире, имеющая участок ра…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Гзира, Мальта
Коммерческое помещение
Гзира, Мальта
Количество спален 1
1 Автомобильный гараж, расположенный на уровне Гзиры 1. Высокий потолок. Свободное владение
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Гзира, Мальта
Коммерческое помещение
Гзира, Мальта
Кол-во ванных комнат 1
Эти два коммерческих подразделения предлагают захватывающую возможность для предприятий, стр…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Гзира, Мальта
Коммерческое помещение
Гзира, Мальта
Продажа в Джире•Этот уличный гараж является идеальным вариантом для тех, кто ищет безопасное…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Гзира, Мальта
Коммерческое помещение
Гзира, Мальта
Гараж от 2 до 3 автомобилей на уровне -2 (Freehold) Измерение: 11 м х 5,20 м
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Гзира, Мальта
Коммерческое помещение
Гзира, Мальта
Количество спален 1
Новая разработка, состоящая из коммерческого подразделения класса 4 на уровне первого этажа,…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Гзира, Мальта
Коммерческое помещение
Гзира, Мальта
Коммерческая недвижимость на Rue DArgens, Gzira с разрешением класса 4. Эта недвижимость пло…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти