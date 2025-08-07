Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Gozo Region
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Gozo Region, Мальта

Виктория
10
44 объекта найдено
Коммерческое помещение в Kercem, Мальта
Коммерческое помещение
Kercem, Мальта
Эта великолепная коммерческая недвижимость, расположенная в очаровательной деревне Керчем, т…
Цена по запросу
Оставить заявку
Инвестиционная в Zebbug, Мальта
Инвестиционная
Zebbug, Мальта
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 3
Это редкое необращенное палаццо в Зеббуге предлагает уникальную возможность восстановить рез…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Zebbug, Мальта
Коммерческое помещение
Zebbug, Мальта
Расположен в тихом районе Зеббуг коммерческих помещений. Собственность находится в свободном…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Xaghra, Мальта
Коммерческое помещение
Xaghra, Мальта
Количество спален 1
NA
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Nadur, Мальта
Коммерческое помещение
Nadur, Мальта
Подвал 2 гараж 8,5 м на 2,77 м с дополнительным хранилищем 7 на 3 м, в блоке квартир в Надуре
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Kercem, Мальта
Коммерческое помещение
Kercem, Мальта
Гараж на продажу в Керчеме. Пространство для 1 автомобиля на уровне подвала. Свяжитесь с нам…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Xaghra, Мальта
Коммерческое помещение
Xaghra, Мальта
Количество спален 1
Гараж / Склад на двух этажах• 43 x 108• 430 кв.м• Туалет и пространство для офисов
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Qala, Мальта
Коммерческое помещение
Qala, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Продается в красивой деревне Кала в новом блоке разработки офисное помещение на уровне 1.•Он…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Xaghra, Мальта
Коммерческое помещение
Xaghra, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Этот элегантный дворец 18-го века вращается вокруг большого центрального двора и предлагает …
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Xaghra, Мальта
Коммерческое помещение
Xaghra, Мальта
Количество спален 1
К декабрю 2019 года в Shell будет закончен новый гостевой дом на 32 номера в Сент-Джулиане, …
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Ghajnsielem, Мальта
Коммерческое помещение
Ghajnsielem, Мальта
2 2 Гаражи на уровне улицы или в подвале соединены между собой лифтом. Идеальное место для п…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Kercem, Мальта
Коммерческое помещение
Kercem, Мальта
Космический автомобиль Garage продается в Керчеме Местонахождение: Керсем, Гозо, рядом со шк…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Sannat, Мальта
Коммерческое помещение
Sannat, Мальта
Диапазон из 1, 2 и 4 автомобильных гаражей, установленных на 2 уровнях. Часть Иль-Варды в ти…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Sannat, Мальта
Коммерческое помещение
Sannat, Мальта
Все гаражи находятся на уровне улицы. Внутренние гаражи должны иметь общий вход. Факультатив…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Xaghra, Мальта
Коммерческое помещение
Xaghra, Мальта
Количество спален 1
NA
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Ghajnsielem, Мальта
Коммерческое помещение
Ghajnsielem, Мальта
Больше, чем обычно, 1 гараж в квартале в Гайнсиелеме. Идеально подходит для поездки на паром…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Gharb, Мальта
Коммерческое помещение
Gharb, Мальта
Количество спален 5
Идеально подходит для большого ресторана или бутик-отеля этот тройной городской дом в прекра…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Xaghra, Мальта
Коммерческое помещение
Xaghra, Мальта
1 из 5 гаражей под этим потрясающим блоком квартир. Эти гаражи продаются полностью с дверями…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Виктория, Мальта
Коммерческое помещение
Виктория, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Магазин, расположенный в отличном месте в Гозо
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Ghasri, Мальта
Коммерческое помещение
Ghasri, Мальта
Подборка гаражей, доступных в этом тихом квартале в Гасри. Цены начинаются от 29 500 за один…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Виктория, Мальта
Коммерческое помещение
Виктория, Мальта
Невероятная возможность!!! Предлагаемый для продажи, это красивое двухместное Палаццо, покры…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Виктория, Мальта
Коммерческое помещение
Виктория, Мальта
Кол-во ванных комнат 2
Причудливый ресторан в сердце Виктории, Гозо. Недвижимость представляет собой дом площадью 6…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Sannat, Мальта
Коммерческое помещение
Sannat, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Для продажи в Саннат этот офис находится на первом этаже с внутренней площадью 89,80 квадрат…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Xaghra, Мальта
Коммерческое помещение
Xaghra, Мальта
Ряд гаражей с ценами от 32 000 евро за один гараж продается полностью готовым. Свяжитесь с н…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Qala, Мальта
Коммерческое помещение
Qala, Мальта
На этом нижнем подвальном этаже есть 2 гаража, оставшихся как часть этого красивого квартала…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Zebbug, Мальта
Коммерческое помещение
Zebbug, Мальта
Широкий выбор гаражей, начиная с гаража на 1 автомобиль и заканчивая гаражом на 4 автомобиля…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Sannat, Мальта
Коммерческое помещение
Sannat, Мальта
• Все гаражи находятся на уровне улицы. Внутренние гаражи должны иметь общий вход. Факультат…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Виктория, Мальта
Коммерческое помещение
Виктория, Мальта
Количество спален 1
4 комнаты на первом этаже в очень хорошем месте Идеально подходит для магазина или клиники
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Nadur, Мальта
Коммерческое помещение
Nadur, Мальта
1 из 3 гаражей, доступных под этим красивым блоком в сельской местности Надур. Рядом с автоб…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Fontana, Мальта
Коммерческое помещение
Fontana, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Это удивительное традиционное здание состоит из коммерческой зоны на первом этаже с разрешен…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти