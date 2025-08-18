Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коммерческая недвижимость в Central Region, Мальта

Сан Джулианс
12
Слима
22
Msida
20
Birkirkara
40
169 объектов найдено
Коммерческое помещение в Сан Джулианс, Мальта
Коммерческое помещение
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 1
Коммерческие помещения, расположенные в отличном месте с видом на набережную 6 секторов, дос…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Birkirkara, Мальта
Коммерческое помещение
Birkirkara, Мальта
Количество спален 1
3-й этаж Коммерческие помещения в настоящее время строятся Дата завершения строительства кор…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Сан Джулианс, Мальта
Коммерческое помещение
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 1
1 гараж на первом этаже с 2 окнами на дорогу в гаражном комплексе в Та'Джорни
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Balzan, Мальта
Коммерческое помещение
Balzan, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Balzan.......4C Лицензия 75 кв.м. помещений в лучшем районе этой Деревни
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Слима, Мальта
Коммерческое помещение
Слима, Мальта
Выбор 1 или 2 автомобиля в Слиме, начиная от цены 28 500 евро до 78 500 евро
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в San Gwann, Мальта
Коммерческое помещение
San Gwann, Мальта
Количество спален 1
Полуподвальный гараж с тремя автомобилями в гараже Сан-Гванн имеет высоту 10 курсов
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Birkirkara, Мальта
Коммерческое помещение
Birkirkara, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Завершенный выставочный зал 100ftx 27ft с подвалом гаража и офисным магазином открытого план…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Сан Джулианс, Мальта
Коммерческое помещение
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 1
2 автомобиля Garage в окрестностях бывших ITS и Corinthia San Gorg. Он находится в полуподва…
Цена по запросу
Оставить заявку
Инвестиционная в Santa Venera, Мальта
Инвестиционная
Santa Venera, Мальта
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Полностью отсоединенный, угол Палаццо в акведуке области Сент-Венера. Он находится в УЦА (в…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Pieta, Мальта
Коммерческое помещение
Pieta, Мальта
Количество спален 1
Коммерческое подразделение на первом этаже в Пьете с разрешением 3C около 340 кв.м. В настоя…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Та-Шбиш, Мальта
Коммерческое помещение
Та-Шбиш, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 4
Полностью оборудованный ресторан 100 чехлов, сильно подверженный проходной торговле, доступн…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Слима, Мальта
Коммерческое помещение
Слима, Мальта
Количество спален 1
Гараж расположен на уровне -2
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Msida, Мальта
Коммерческое помещение
Msida, Мальта
Количество спален 1
Гараж на уровне 3-х автомобильных улиц с подвалом в Мсиде, который также может быть преобраз…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис в Слима, Мальта
Офис
Слима, Мальта
Офисное пространство в Слиме: идеальное место для бизнеса и красоты ?? Расположение: Centra…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Msida, Мальта
Коммерческое помещение
Msida, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Коммерческий B'Kara Помещения класса 4 идеально подходят для отдыха с туалетом и валом
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Balzan, Мальта
Коммерческое помещение
Balzan, Мальта
Количество спален 1
В настоящее время по плану, выбор на первом этаже Коммерсанты в элитном жилом районе в Бальз…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Attard, Мальта
Коммерческое помещение
Attard, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Магазин площадью 45 кв.м. в просторном районе в Аттарде. Магазин имеет разрешение класса IV …
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Birkirkara, Мальта
Коммерческое помещение
Birkirkara, Мальта
NA
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Msida, Мальта
Коммерческое помещение
Msida, Мальта
Это коммерческое пространство, расположенное в Мсиде, имеет площадь около 110 кв.м и разделе…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Birkirkara, Мальта
Коммерческое помещение
Birkirkara, Мальта
Количество спален 1
Большой гараж размером 105 футов на 16,5 футов в хорошем месте в Биркиркаре. Гараж - это ули…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Santa Venera, Мальта
Коммерческое помещение
Santa Venera, Мальта
Количество спален 1
Уличный гараж 3 уровня в Сент-Венере. В гараже есть окно через вал. Длина 45 футов х 10,5 фу…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис в Msida, Мальта
Офис
Msida, Мальта
Кол-во ванных комнат 1
Готовый офис - Класс 4А - в Центральной Мсиде. Открытое пространство площадью 83 кв.м., вкл…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Birkirkara, Мальта
Коммерческое помещение
Birkirkara, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Коммерческие помещения на 4 этажах, площадью около 375 кв.м в отличном месте в Биркиркаре. Е…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Pieta, Мальта
Коммерческое помещение
Pieta, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Торговый уголок в Pieta•Центральный•ванная комната
Цена по запросу
Оставить заявку
Инвестиционная в Balzan, Мальта
Инвестиционная
Balzan, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Редкая возможность приобрести престижную и внушительную Палаццо, в востребованной и спокойно…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Balzan, Мальта
Коммерческое помещение
Balzan, Мальта
Количество спален 1
Отличная недвижимость с просторной планировкой на 2 этажа, расположенная в очень хорошем ком…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Birkirkara, Мальта
Коммерческое помещение
Birkirkara, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 3
Коммерческий расположен в очень хорошем месте в Мрихеле, имеющий около 220 кв.м каждый этаж.…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Attard, Мальта
Коммерческое помещение
Attard, Мальта
Склады, расположенные на 5 сумках земли для продажи или аренды в очень хорошем месте
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Сан Джулианс, Мальта
Коммерческое помещение
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Отель, который будет развиваться в хорошо востребованном районе Сент-Джулианс, состоит из 19…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в San Gwann, Мальта
Коммерческое помещение
San Gwann, Мальта
2 гараж, базовый уровень
Цена по запросу
Оставить заявку

