Коммерческая недвижимость в Msida, Мальта

20 объектов найдено
Коммерческое помещение в Msida, Мальта
Коммерческое помещение
Msida, Мальта
Уровень 1 и -2 1-автомобильный гараж в Мсиде
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Msida, Мальта
Коммерческое помещение
Msida, Мальта
Расположен на самом верхнем этаже небольшого блока, состоящего всего из 3 этажей. Блок имеет…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Msida, Мальта
Коммерческое помещение
Msida, Мальта
Количество спален 1
Гараж на уровне 3-х автомобильных улиц с подвалом в Мсиде, который также может быть преобраз…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Msida, Мальта
Коммерческое помещение
Msida, Мальта
Msida - расположен в тихом тупике. Здание обладает старыми функциями, такими как фасад, ксор…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Msida, Мальта
Коммерческое помещение
Msida, Мальта
Угловая коммерческая недвижимость в просторном районе в Мсиде. Состоящий из 10 гаражей и 2 э…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Msida, Мальта
Коммерческое помещение
Msida, Мальта
Количество спален 1
Большой гараж на уровне улицы в отличном месте в Мсиде. Гараж имеет высоту 12 курсов и включ…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Msida, Мальта
Коммерческое помещение
Msida, Мальта
Количество спален 1
Магазин площадью около 90 кв.м. с разрешением класса 4B в отличном месте в Мсиде. Возможност…
Цена по запросу
Офис в Msida, Мальта
Офис
Msida, Мальта
Кол-во ванных комнат 1
Готовое офисное пространство Duplex в центре города Мсида. Более 130 квадратных метров откр…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Msida, Мальта
Коммерческое помещение
Msida, Мальта
Количество спален 1
Расположенный на уровне первого этажа и в центральной области в Мсиде, это совершенно новый …
Цена по запросу
Офис в Msida, Мальта
Офис
Msida, Мальта
Кол-во ванных комнат 1
Готовый офис - Класс 4А - в Центральной Мсиде. Открытое пространство площадью 83 кв.м., вкл…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Msida, Мальта
Коммерческое помещение
Msida, Мальта
Количество спален 1
Магазин площадью около 72 кв.м с разрешением класса 4B в отличном месте в Мсиде. Возможность…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Msida, Мальта
Коммерческое помещение
Msida, Мальта
Кол-во ванных комнат 1
Это полностью законченное коммерческое подразделение представляет собой фантастическую возмо…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Msida, Мальта
Коммерческое помещение
Msida, Мальта
Это коммерческое пространство, расположенное в Мсиде, имеет площадь около 110 кв.м и разделе…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Msida, Мальта
Коммерческое помещение
Msida, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Розничный магазин на первом этаже площадью 172 кв.м. расположен в центре коммерческого район…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Msida, Мальта
Коммерческое помещение
Msida, Мальта
Количество спален 1
Коммерческая площадка на одной из самых оживленных дорог на острове. Участок находится на 3 …
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Msida, Мальта
Коммерческое помещение
Msida, Мальта
Количество спален 1
Крупный склад в Msida для продажи ИДЕАЛЬНО ДЛЯ СТОРОЖИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЛИЦАЦИИ 333 см высотой …
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Msida, Мальта
Коммерческое помещение
Msida, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Коммерческие помещения в оживленном районе Б'Кара, граница Имсида. Туалет и двор
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Msida, Мальта
Коммерческое помещение
Msida, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Коммерческий B'Kara Помещения класса 4 идеально подходят для отдыха с туалетом и валом
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Msida, Мальта
Коммерческое помещение
Msida, Мальта
Количество спален 1
Большой сайт, который в настоящее время используется в качестве выставочного зала. В собстве…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Msida, Мальта
Коммерческое помещение
Msida, Мальта
Количество спален 1
Место для разработки, измеряющее приблизительно 140 кв.м, в отличном месте в Мсиде. Разрешен…
Цена по запросу
