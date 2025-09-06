Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коммерческая недвижимость в Слиме, Мальта

23 объекта найдено
Коммерческое помещение в Слима, Мальта
Коммерческое помещение
Слима, Мальта
Эта недвижимость может быть продана самостоятельно или может быть присоединена к другой комм…
Цена по запросу
Офис в Слима, Мальта
Офис
Слима, Мальта
Офисное пространство в Слиме: идеальное место для бизнеса и красоты ?? Расположение: Centra…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Слима, Мальта
Коммерческое помещение
Слима, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Очень яркий и полный меблированный офис, расположенный в самом сердце Слимы площадью 30 кв.м
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Слима, Мальта
Коммерческое помещение
Слима, Мальта
Количество спален 1
Последняя коммерческая единица класса 6 с внутренней площадью 200 м2 в одном из лучших мест …
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Слима, Мальта
Коммерческое помещение
Слима, Мальта
Количество спален 1
СЛИЕМА казармы на коммерческом участке из четырех этажей площадью около 1300 кв.м на уровне …
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Слима, Мальта
Коммерческое помещение
Слима, Мальта
Количество спален 1
Коммерческое помещение в очень хорошем месте в Слиме
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Слима, Мальта
Коммерческое помещение
Слима, Мальта
Количество спален 1
Этот большой ресторан в очень хорошем месте идеально подходит для коммерческого использования
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Слима, Мальта
Коммерческое помещение
Слима, Мальта
Месторасположение (очень редко можно найти для продажи в таком районе) Массивный более 17 ме…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Слима, Мальта
Коммерческое помещение
Слима, Мальта
Количество спален 1
Очень хорошо расположенный коммерческий офисный блок, состоящий из большого магазина на перв…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Слима, Мальта
Коммерческое помещение
Слима, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Этот гостевой дом, расположенный в Слиме и менее чем в 1 км от пляжа Баллута Бэй, имеет 11 н…
Цена по запросу
Инвестиционная в Слима, Мальта
Инвестиционная
Слима, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Расположенный на одной из самых престижных и востребованных дорог всего в нескольких минутах…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Слима, Мальта
Коммерческое помещение
Слима, Мальта
Количество спален 1
Гараж расположен на уровне -2
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Слима, Мальта
Коммерческое помещение
Слима, Мальта
Выбор 1 или 2 автомобиля в Слиме, начиная от цены 28 500 евро до 78 500 евро
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Слима, Мальта
Коммерческое помещение
Слима, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Завершенный коммерческий Помещения, подходящие для офиса или розничной торговли рядом с Tign…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Слима, Мальта
Коммерческое помещение
Слима, Мальта
Количество спален 1
Коммерческие помещения с разрешением класса 4, расположенные на главной дороге 115 квадратных метров
Цена по запросу
Офис в Слима, Мальта
Офис
Слима, Мальта
Двойной офисный пентхаус Sliema с террасой и воздушным пространством общей площадью 60 кв.м.…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Слима, Мальта
Коммерческое помещение
Слима, Мальта
Количество спален 1
Один гараж продается бесплатно
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Слима, Мальта
Коммерческое помещение
Слима, Мальта
Количество спален 1
Большой Duplex Commercial в отличном месте в Слиме, наслаждаясь беспрепятственным видом на м…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Слима, Мальта
Коммерческое помещение
Слима, Мальта
Количество спален 1
Для продажи Хорошо известный ресторан в отличном месте, наслаждающийся изысканным видом на м…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Слима, Мальта
Коммерческое помещение
Слима, Мальта
Количество спален 1
2 Автомобильный гараж, расположенный в очень востребованном районе в Слиме, в нескольких мин…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Слима, Мальта
Коммерческое помещение
Слима, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Офис / магазин / Коммерция в отличном месте в Слиме идеально подходит для нотариусов, адвока…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Слима, Мальта
Коммерческое помещение
Слима, Мальта
Кол-во ванных комнат 1
Sliema Sea Front - офис общей площадью 149 м2, из которых 137 м2 внутренние и 12 м2 внешние,…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Слима, Мальта
Коммерческое помещение
Слима, Мальта
Количество спален 1
Редкая возможность приобрести этот хорошо зарекомендовавший себя и фантастически расположенн…
Цена по запросу
