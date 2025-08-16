Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коммерческая недвижимость в Zabbar, Мальта

6 объектов найдено
Коммерческое помещение в Zabbar, Мальта
Коммерческое помещение
Zabbar, Мальта
Заббарский полуподвал 2 гаража с установленной дверью
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Zabbar, Мальта
Коммерческое помещение
Zabbar, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Большой гараж / магазин размером с улицу более 4 автомобилей и имеет такой же размер подвал …
Цена по запросу
Инвестиционная в Zabbar, Мальта
Инвестиционная
Zabbar, Мальта
Количество спален 1
Исторический дворец в Заббаре с несколькими комнатами окружает величественный двор. Задняя ч…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Zabbar, Мальта
Коммерческое помещение
Zabbar, Мальта
Доступен для покупки просторный гараж на 12 автомобилей, идеально подходящий для автолюбител…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Zabbar, Мальта
Коммерческое помещение
Zabbar, Мальта
Количество спален 1
Выбор из 5 полуподвальных гаражей, начиная от 20 000 евро. Дата завершения декабрь 2021
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Zabbar, Мальта
Коммерческое помещение
Zabbar, Мальта
"Откройте для себя эти гаражи, расположенные в простом, центральном месте, которое обеспечив…
Цена по запросу
