Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Birkirkara
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Birkirkara, Мальта

40 объектов найдено
Коммерческое помещение в Birkirkara, Мальта
Коммерческое помещение
Birkirkara, Мальта
Полностью законченный магазин на уровне улицы с базовым подвалом, расположенным на оживленно…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Birkirkara, Мальта
Коммерческое помещение
Birkirkara, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Завершенный выставочный зал 100ftx 27ft с подвалом гаража и офисным магазином открытого план…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Birkirkara, Мальта
Коммерческое помещение
Birkirkara, Мальта
NA
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Birkirkara, Мальта
Коммерческое помещение
Birkirkara, Мальта
Кол-во ванных комнат 1
Коммерческая недвижимость для продажи в форме оболочки размером 50 кв.м. Текущие разрешения …
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Birkirkara, Мальта
Коммерческое помещение
Birkirkara, Мальта
Количество спален 1
Коммерческий центр площадью 550 кв.м. в самом ценном деловом районе Биркиркара/Балзан. Разре…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Birkirkara, Мальта
Коммерческое помещение
Birkirkara, Мальта
Количество спален 1
Большой склад, который также может быть использован для розничной торговли в лучшей части Im…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Birkirkara, Мальта
Коммерческое помещение
Birkirkara, Мальта
Количество спален 1
большой открытый план, установленный в лучшем коммерческом районе для автосалонов, и что его…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Birkirkara, Мальта
Коммерческое помещение
Birkirkara, Мальта
Количество спален 1
3-й этаж Коммерческие помещения в настоящее время строятся Дата завершения строительства кор…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Birkirkara, Мальта
Коммерческое помещение
Birkirkara, Мальта
Количество спален 1
2 гаража для продажи в центре Биркиркары.•1 гараж и 2 гаража.•Их можно продавать отдельно.•
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Birkirkara, Мальта
Коммерческое помещение
Birkirkara, Мальта
Количество спален 1
большой открытый план, установленный в лучшем коммерческом районе для автосалонов, и что его…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Birkirkara, Мальта
Коммерческое помещение
Birkirkara, Мальта
Количество спален 1
Гараж - 126 кв.м•свободный•Общие части - 5к
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Birkirkara, Мальта
Коммерческое помещение
Birkirkara, Мальта
Количество спален 1
Новые большие коммерческие помещения, состоящие из склада на уровне улицы, лежащего в подвал…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Birkirkara, Мальта
Коммерческое помещение
Birkirkara, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Коммерческие помещения на 4 этажах, площадью около 375 кв.м в отличном месте в Биркиркаре. Е…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Birkirkara, Мальта
Коммерческое помещение
Birkirkara, Мальта
Количество спален 1
B'Kara - гараж Basement 4 продается уже готовым, включая вал
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Birkirkara, Мальта
Коммерческое помещение
Birkirkara, Мальта
Количество спален 1
Здание коммерческого класса 4 с 3 этажами (53 кв.м на каждом этаже) в центре Биркиркары для …
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Birkirkara, Мальта
Коммерческое помещение
Birkirkara, Мальта
Количество спален 1
Угловой магазин в жилом районе, разделенном на 2 уровня, а также с большой окружающей передн…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Birkirkara, Мальта
Коммерческое помещение
Birkirkara, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Birkirkara идеально подходит для офиса или любого другого вида бизнеса
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Birkirkara, Мальта
Коммерческое помещение
Birkirkara, Мальта
Количество спален 1
Магазин класса 4B в Биркиркаре. Разработка начнется в январе 2023 года. Завершение в форме о…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Birkirkara, Мальта
Коммерческое помещение
Birkirkara, Мальта
192 кв. м, современный меблированный офис, расположенный в просторном районе в Биркиркаре, л…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Birkirkara, Мальта
Коммерческое помещение
Birkirkara, Мальта
Количество спален 1
Коммерческое помещение площадью 35 кв.м. с разрешением класса 4B в отличном месте в Биркирка…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Birkirkara, Мальта
Коммерческое помещение
Birkirkara, Мальта
Кол-во ванных комнат 1
Коммерческая недвижимость для продажи в просторном районе Биркиркара площадью 70 кв.м. в нас…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Birkirkara, Мальта
Коммерческое помещение
Birkirkara, Мальта
Количество спален 1
Большой гараж размером 105 футов на 16,5 футов в хорошем месте в Биркиркаре. Гараж - это ули…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Birkirkara, Мальта
Коммерческое помещение
Birkirkara, Мальта
Количество спален 1
Коммерческая недвижимость на первом этаже для продажи в центральном районе в Б'Каре. Полност…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Birkirkara, Мальта
Коммерческое помещение
Birkirkara, Мальта
Количество спален 1
Выбор 9 этажей офисных помещений для продажи в совершенно новой разработке в специально отве…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Birkirkara, Мальта
Коммерческое помещение
Birkirkara, Мальта
Оба гаража находятся недалеко от Eurosport и имеют верхнюю и верхнюю двери. Гараж 1: 32ft X …
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Birkirkara, Мальта
Коммерческое помещение
Birkirkara, Мальта
NA
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Birkirkara, Мальта
Коммерческое помещение
Birkirkara, Мальта
Количество спален 1
Складской офисный выставочный зал на одной из лучших улиц в Мрихеле Это свойство имеет фасад…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Birkirkara, Мальта
Коммерческое помещение
Birkirkara, Мальта
Кол-во ванных комнат 1
Коммерческая недвижимость для продажи в просторном районе Биркиркара площадью 70 кв.м. в нас…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Birkirkara, Мальта
Коммерческое помещение
Birkirkara, Мальта
3 этажа готового магазина класса 4 в центральном районе Биркиркары в хорошей проходящей торг…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Birkirkara, Мальта
Коммерческое помещение
Birkirkara, Мальта
Кол-во ванных комнат 1
Коммерческая недвижимость для продажи в просторном районе Биркиркара площадью 70 кв.м. в нас…
Цена по запросу
