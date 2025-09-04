Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коммерческая недвижимость в South Eastern Region, Мальта

Валлетта
16
Paola
9
Zejtun
7
Marsascala
6
76 объектов найдено
Коммерческое помещение в Birgu, Мальта
Коммерческое помещение
Birgu, Мальта
Количество спален 1
Ресторан, расположенный на набережной Биргу, доступен для продажи, Внутренний район прим. 10…
Цена по запросу
Инвестиционная в Валлетта, Мальта
Инвестиционная
Валлетта, Мальта
Количество спален 1
Большой Палаццо размером около 300 кв.м в районе Прайм в Валлетте Это будет на 5 или 6 этажа…
Цена по запросу
Инвестиционная в Tarxien, Мальта
Инвестиционная
Tarxien, Мальта
Количество спален 2
Исторический дворец в сердце Хала Тарксиена, состоящий из четырех секций левого крыла сада, …
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Paola, Мальта
Коммерческое помещение
Paola, Мальта
Количество спален 1
Хранилище / Хранилище в полуподвале для продажи размером около 222 кв. м в очень хорошем мес…
Цена по запросу
Инвестиционная в Флориана, Мальта
Инвестиционная
Флориана, Мальта
Количество спален 1
Офисное здание в просторном районе Флорианы Цена за здание, как и дополнительный этаж также …
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Tarxien, Мальта
Коммерческое помещение
Tarxien, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Стоит вейвинг, так как это задний гараж, чтобы найти, где вы можете вывезти 4 автомобиля по …
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Zejtun, Мальта
Коммерческое помещение
Zejtun, Мальта
Количество спален 1
Это уникальное свойство использовалось в качестве животноводческой фермы, имеющей 2 комнаты …
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Senglea, Мальта
Коммерческое помещение
Senglea, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Этот уникальный инвестиционный угловой блок на набережной Сенглеа имеет большой гараж с ориг…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Tarxien, Мальта
Коммерческое помещение
Tarxien, Мальта
Подвал просторный один гараж с хранилищем. Свободное владение
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Марса, Мальта
Коммерческое помещение
Марса, Мальта
Количество спален 1
Сайт для разработки выставочного зала/офисов/ гаражей
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Xghajra, Мальта
Коммерческое помещение
Xghajra, Мальта
1 автомобиль, 2 автомобиля и 3 гаража доступны в новом квартале в Ксхаджре. Завершить в форм…
Цена по запросу
Инвестиционная в Валлетта, Мальта
Инвестиционная
Валлетта, Мальта
Количество спален 1
Красивый Палаццо в просторном районе в Валлетте. Недвижимость построена на четырех этажах и …
Цена по запросу
Инвестиционная в Валлетта, Мальта
Инвестиционная
Валлетта, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Уникальный бутик Гостиница в лучшей части Валлетты, современной культурной столицы Европы. Э…
Цена по запросу
Инвестиционная в Флориана, Мальта
Инвестиционная
Флориана, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Расположенный в одном из лучших районов Фурьяны, этот поистине уникальный Палаццо обладает о…
Цена по запросу
Инвестиционная в Флориана, Мальта
Инвестиционная
Флориана, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Гранд Палаццо в просторном районе, состоящем из 25 номеров, идеально подходит для бутик-отел…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Xghajra, Мальта
Коммерческое помещение
Xghajra, Мальта
Количество спален 1
Расположенный в подвале Xghajra Semi 4 гараж + автомобильное пространство спереди. Гараж вкл…
Цена по запросу
Инвестиционная в Валлетта, Мальта
Инвестиционная
Валлетта, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Новый на рынке большой Палаццо в просторном районе в Валлетте. Недвижимость состоит из 15 ко…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Senglea, Мальта
Коммерческое помещение
Senglea, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Большой гараж на уровне улицы с высоким потолком (Seafront), отличное расположение (идеально…
Цена по запросу
Офис в Валлетта, Мальта
Офис
Валлетта, Мальта
Офис на первом этаже в хорошем месте в Валлетте, состоящий из главного офисного помещения, т…
Цена по запросу
Инвестиционная в Валлетта, Мальта
Инвестиционная
Валлетта, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Расположенная на одной из самых желанных улиц в столице, это необращенное Палаццо, раскинувш…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Валлетта, Мальта
Коммерческое помещение
Валлетта, Мальта
Количество спален 1
Гараж - это первый этаж внутри гаражного комплекса, который будет использоваться в качестве …
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Валлетта, Мальта
Коммерческое помещение
Валлетта, Мальта
Количество спален 1
Офис / магазин VALLETTA на первом этаже, расположенный в очень оживленной части нашей истори…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Senglea, Мальта
Коммерческое помещение
Senglea, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Небольшой симпатичный магазинчик в Сенглеа.•Измерение 9,5 футов в ширину на 22 фута в глубин…
Цена по запросу
Инвестиционная в Zejtun, Мальта
Инвестиционная
Zejtun, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Уникальное Палаццино в районе УЦА в Зейтуне. Имея площадь 200 кв.м. и в общей сложности окол…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Марса, Мальта
Коммерческое помещение
Марса, Мальта
Количество спален 1
Сайт для коммерческих целей должен быть разработан. Площадь составляет около 5177 кв.м. (на …
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Paola, Мальта
Коммерческое помещение
Paola, Мальта
Количество спален 1
Гараж на продажу в самом сердце Паолы, в пяти минутах от церкви и всех магазинов. Гараж прод…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Paola, Мальта
Коммерческое помещение
Paola, Мальта
Кол-во ванных комнат 1
Продается в Паоле•В настоящее время доступна новая разработка с коммерческой зоной, подходящ…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Tarxien, Мальта
Коммерческое помещение
Tarxien, Мальта
Гараж на 1-м автомобильном уровне в Тарксиене продается бесплатно
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Fgura, Мальта
Коммерческое помещение
Fgura, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Коммерческие помещения площадью около 250 кв.м., хорошо видимые для проходной торговли, сост…
Цена по запросу
Инвестиционная в Senglea, Мальта
Инвестиционная
Senglea, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Откройте для себя очарование этого необыкновенного трехэтажного Палаццино, расположенного в …
Цена по запросу
Оставить заявку

