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Коммерческая недвижимость в Корми, Мальта

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44 объекта найдено
Магазин в Корми, Мальта
Магазин
Корми, Мальта
Угловой магазин класса 4б, 56м2, в оживленном районе оживленного коммерческого центра - Корм…
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Коммерческое помещение в Корми, Мальта
Коммерческое помещение
Корми, Мальта
Первичная промышленность Блок для продажи - идеально подходит для склада или гаража Располож…
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Инвестиционная в Корми, Мальта
Инвестиционная
Корми, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Великолепный 340-летний 3-этажный таунхаус в центре деревни Корми. 17 номеров, центральный д…
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Склад в Корми, Мальта
Склад
Корми, Мальта
Просторный промышленный склад, расположенный в востребованной промышленной зоне Хал Корми. Н…
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Склад в Корми, Мальта
Склад
Корми, Мальта
Коммерческие помещения / склад (460 кв.м.), расположенные в промышленной зоне Хандак. Corner…
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Коммерческое помещение в Корми, Мальта
Коммерческое помещение
Корми, Мальта
Кол-во ванных комнат 1
Корми, UCA Оригинальное название: Freehold Property with a Man Cave Просторный гараж на 5 ав…
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TekceTekce
Коммерческое помещение в Корми, Мальта
Коммерческое помещение
Корми, Мальта
1 гараж продается в форме оболочки. В очень центральном районе в Корми и рядом со всеми удоб…
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Коммерческое помещение в Корми, Мальта
Коммерческое помещение
Корми, Мальта
Количество спален 1
Выбор из 3 коммерческих помещений в новом районе разработки в Корми с разрешением класса 4B …
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Коммерческое помещение в Корми, Мальта
Коммерческое помещение
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта бывшая коммерческая недвижимость в U.C.A. предлагает безграничный потенциал для ваших ди…
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Магазин в Корми, Мальта
Магазин
Корми, Мальта
Угловой магазин класса 4б, 65м2, в оживленном районе оживленного коммерческого центра - Корм…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Корми, Мальта
Коммерческое помещение
Корми, Мальта
Количество спален 1
Гараж в очень просторном районе в Корми. Это свойство включает гараж, туалет и офис. Общая п…
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Коммерческое помещение в Корми, Мальта
Коммерческое помещение
Корми, Мальта
Гараж площадью около 90 квадратных метров, предназначенный для размещения четырех автомобиле…
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Коммерческое помещение в Корми, Мальта
Коммерческое помещение
Корми, Мальта
Расположенный в Корми, этот исключительно просторный гараж доступен для продажи и занимает п…
Цена по запросу
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Склад в Корми, Мальта
Склад
Корми, Мальта
Кол-во ванных комнат 4
Коммерческая площадка в очень хорошем месте - Центральный деловой район, W60xL60 Состоит из …
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Склад в Корми, Мальта
Склад
Корми, Мальта
Массивный склад площадью около 3000 кв.м в отличном месте в Корми
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Склад в Корми, Мальта
Склад
Корми, Мальта
Хандак Новые угловые склады, расположенные в тихой промышленной зоне для продажи. - Приблизи…
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Коммерческое помещение в Корми, Мальта
Коммерческое помещение
Корми, Мальта
Количество спален 1
Угловой коммерческий площадью около 300 кв.м., расположенный в просторном районе в Корми с х…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Корми, Мальта
Коммерческое помещение
Корми, Мальта
Количество спален 1
Коммерческий склад в очень хорошем месте в Корми размером примерно 8,28 мтр на 44,10 мтр
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Корми, Мальта
Коммерческое помещение
Корми, Мальта
Количество спален 1
гараж размером 21 фут x 84 фута
Цена по запросу
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Склад в Корми, Мальта
Склад
Корми, Мальта
Склад в Хандаке
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Корми, Мальта
Коммерческое помещение
Корми, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Масштабный магазин с разрешениями на отличном коммерческом сайте. Первый этаж 20ft X 220ft п…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Корми, Мальта
Коммерческое помещение
Корми, Мальта
Отличная возможность приобрести просторный гараж на уровне улицы в удобном районе Корми. Изм…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Корми, Мальта
Коммерческое помещение
Корми, Мальта
Расположенный в шумном и быстрорастущем районе Корми, этот гибкий коммерческий район класса …
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Корми, Мальта
Коммерческое помещение
Корми, Мальта
Просторный полуподвал 6-автомобильный гараж в Prime Qormi Отличная инвестиционная возможнос…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Корми, Мальта
Коммерческое помещение
Корми, Мальта
Кол-во ванных комнат 1
Расположенный в одном из самых стратегических и привлекательных районов Корми, этот просторн…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Корми, Мальта
Коммерческое помещение
Корми, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Большой гараж, вмещающий 8 автомобилей с небольшим двором и туалетом, расположенный в промыш…
Цена по запросу
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Инвестиционная в Корми, Мальта
Инвестиционная
Корми, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Qormi (область Сан-Горг) - один из видов Большого Палаццо, полный аффрески, расположенный в …
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Корми, Мальта
Коммерческое помещение
Корми, Мальта
Гараж Semi Basement в отличном месте в Хал-Корми
Цена по запросу
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Инвестиционная в Корми, Мальта
Инвестиционная
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Дворец 15-го века в Корми Редкий кусок мальтийского наследия Расположенный в УЦА Корми, это…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Корми, Мальта
Коммерческое помещение
Корми, Мальта
Количество спален 1
Завод расположен в промышленной зоне Хандак.Площадь участка 5300 м.4 плюс 1 воздушное пространство
Цена по запросу
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