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Коммерческая недвижимость в Hamrun, Мальта

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5 объектов найдено
Коммерческое помещение в Hamrun, Мальта
Коммерческое помещение
Hamrun, Мальта
Кол-во ванных комнат 1
Это уникальная возможность традиционного частично преобразованного мезонетного идеала в каче…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Hamrun, Мальта
Коммерческое помещение
Hamrun, Мальта
Количество спален 1
Достопримечательность расположения угловой площадки 200 кв.м., подходящей для выставочного з…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Hamrun, Мальта
Коммерческое помещение
Hamrun, Мальта
Количество спален 1
Подборка коммерческих магазинов, доступных в главной лотерее в Хамруне. Хорошая сделка
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Hamrun, Мальта
Коммерческое помещение
Hamrun, Мальта
Количество спален 1
Выбор из 5 торговых помещений на Хай-стрит Хамран.•По плану - часть нового коммерческого/жил…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Hamrun, Мальта
Коммерческое помещение
Hamrun, Мальта
Количество спален 1
Очень большой магазин в Хамруне в хорошем районе. У него есть офис внутри, кухня, туалет и н…
Цена по запросу
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