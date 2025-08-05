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Коммерческая недвижимость в Marsascala, Мальта

6 объектов найдено
Коммерческое помещение в Marsascala, Мальта
Коммерческое помещение
Marsascala, Мальта
Подвал один гараж в Марсаскале. Свободное владение
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Marsascala, Мальта
Коммерческое помещение
Marsascala, Мальта
Гараж уличного уровня
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Marsascala, Мальта
Коммерческое помещение
Marsascala, Мальта
Кол-во ванных комнат 2
Эта коммерческая недвижимость, расположенная в красивом приморском городе Марсаскала, являет…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Marsascala, Мальта
Коммерческое помещение
Marsascala, Мальта
Количество спален 1
Эта большая 3-х гаражная возможность может быть превращена в магазин и т. Д
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Marsascala, Мальта
Коммерческое помещение
Marsascala, Мальта
Взаимосвязанные гаражи Lockup 1 доступны под новым блоком. Блок должен быть завершен до конц…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Marsascala, Мальта
Коммерческое помещение
Marsascala, Мальта
9-автомобильный гараж в Марсаскале площадью 138 кв.м и открытый двор 21 кв.м. Недвижимость и…
Цена по запросу
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