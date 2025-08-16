Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коммерческая недвижимость в San Gwann, Мальта

17 объектов найдено
Коммерческое помещение в San Gwann, Мальта
Коммерческое помещение
San Gwann, Мальта
Количество спален 1
Отличная возможность для общественного питания, чтобы купить Cafeteria / RESTAURANT. 190 кв.…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в San Gwann, Мальта
Коммерческое помещение
San Gwann, Мальта
САН-ГВАНН - Большой уличный гараж примерно 165 кв.м.•Расположенный недалеко от главной дорог…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в San Gwann, Мальта
Коммерческое помещение
San Gwann, Мальта
Гараж на 2 автомобиля в Сан-Гванне, в том числе хранилище сзади и пространство на стороне га…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в San Gwann, Мальта
Коммерческое помещение
San Gwann, Мальта
Количество спален 1
Сан-Гванн - Роскошь завершена - 8 офисов (с разрешениями) на двух этажах продаются с арендат…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в San Gwann, Мальта
Коммерческое помещение
San Gwann, Мальта
Количество спален 1
Полуподвальный гараж с тремя автомобилями в гараже Сан-Гванн имеет высоту 10 курсов
Цена по запросу
Коммерческое помещение в San Gwann, Мальта
Коммерческое помещение
San Gwann, Мальта
Кол-во ванных комнат 2
Внимание всем владельцам бизнеса, инвесторам и предпринимателям! Воспользуйтесь этой удивите…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в San Gwann, Мальта
Коммерческое помещение
San Gwann, Мальта
Коммерческое пространство
Цена по запросу
Коммерческое помещение в San Gwann, Мальта
Коммерческое помещение
San Gwann, Мальта
Количество спален 1
FINISHED - Полуподвал класса 4a/b - 90 кв.м открытый план с пространством для кухонь и ванны…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в San Gwann, Мальта
Коммерческое помещение
San Gwann, Мальта
Количество спален 1
Реклама в Сан-Гванне хороша для бутика или канцелярских товаров. 25 евро в день
Цена по запросу
Коммерческое помещение в San Gwann, Мальта
Коммерческое помещение
San Gwann, Мальта
Этот просторный гараж, расположенный в очень востребованном районе Сан-Гванн, является идеал…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в San Gwann, Мальта
Коммерческое помещение
San Gwann, Мальта
Количество спален 1
Магазин 2 уровня, расположенный в центре на главной улице Сан-Гванна, выставлен на продажу. …
Цена по запросу
Коммерческое помещение в San Gwann, Мальта
Коммерческое помещение
San Gwann, Мальта
Количество спален 1
Реклама в просторном районе в Сан-Гванне. Это свойство составляет примерно 200 кв.м. Ежеднев…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в San Gwann, Мальта
Коммерческое помещение
San Gwann, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Офис на 130 квадратных метров в Сан-Гванне. Готово, но не меблировано
Цена по запросу
Коммерческое помещение в San Gwann, Мальта
Коммерческое помещение
San Gwann, Мальта
Количество спален 1
Коммерческие помещения площадью около 4000 кв.м., состоящие из большого выставочного зала, р…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в San Gwann, Мальта
Коммерческое помещение
San Gwann, Мальта
Количество спален 1
Офис площадью 150 кв.м., но также может быть магазином или поликлиникой, продается на оживле…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в San Gwann, Мальта
Коммерческое помещение
San Gwann, Мальта
2 гараж, базовый уровень
Цена по запросу
Коммерческое помещение в San Gwann, Мальта
Коммерческое помещение
San Gwann, Мальта
Количество спален 1
Два 1 гаража на продажу в Сан-Гванне.•1 x подвальный гараж @ 25K и 1 x нижний подвальный гар…
Цена по запросу
