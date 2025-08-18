Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коммерческая недвижимость в Northern Region, Мальта

Сент-Полс-Бэй
34
Mosta
20
Naxxar
11
Свийи
11
91 объект найдено
Коммерческое помещение в Mosta, Мальта
Коммерческое помещение
Mosta, Мальта
Количество спален 1
С марта 2020 года будут доступны 2 коммерческих гаража. Один из них находится на главной дор…
Цена по запросу
Инвестиционная в Mosta, Мальта
Инвестиционная
Mosta, Мальта
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 2
Этот великолепный Палаццино в Мосте имеет более 400 кв.м пространства, в том числе 200 кв.м …
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Коммерческое помещение
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Количество спален 1
Магазин площадью 74,25 кв.м. в хорошо зарекомендовавшей себя новой девелоперской зоне в зали…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Bahar ic Caghaq, Мальта
Коммерческое помещение
Bahar ic Caghaq, Мальта
4 гаража с ванной и душем
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Mosta, Мальта
Коммерческое помещение
Mosta, Мальта
Количество спален 1
Промышленный центр Моста 600 SQM Коммерческое пространство. Класс 4А. Первый, второй и трети…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Mosta, Мальта
Коммерческое помещение
Mosta, Мальта
Количество спален 1
Один автомобиль полуподвальный гараж, расположенный в просторном районе в Моста
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Naxxar, Мальта
Коммерческое помещение
Naxxar, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Гараж на уровне 10 автомобилей на тихой улице в Наксхаре с пандусом спереди. Включает в себя…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Коммерческое помещение
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Количество спален 1
Магазин в просторном районе в заливе Сент-Пол класса 4 Разрешения в руке Недвижимость также …
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Qawra, Мальта
Коммерческое помещение
Qawra, Мальта
Для продажи: Коммерческое пространство класса 4B в самом сердце Кавра Цена: 250 000 (в форм…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Меллиха, Мальта
Коммерческое помещение
Меллиха, Мальта
Количество спален 1
NA
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Qawra, Мальта
Коммерческое помещение
Qawra, Мальта
Количество спален 1
Отличные цены на продукты питания развлекают людей всем, что вы могли бы хотеть для заведени…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Mosta, Мальта
Коммерческое помещение
Mosta, Мальта
Количество спален 1
Недавно построенный магазин / офис / клиника в отличном месте в Моста. Недвижимость хорошо з…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Mosta, Мальта
Коммерческое помещение
Mosta, Мальта
Количество спален 1
Очень большой склад площадью около 1300 кв.м, разделенный на 3 уровня в очень хорошем месте в Мосте
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Свийи, Мальта
Коммерческое помещение
Свийи, Мальта
Количество спален 1
Магазин 4 Класс B, расположенный на границе Свейки с Ибраггом. Идеально подходит для офиса, …
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Qawra, Мальта
Коммерческое помещение
Qawra, Мальта
Количество спален 1
Выбор готовых подвальных гаражей в Кавра. Доступны от 1 до 3 вариантов гаражей. Цены начинаю…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Меллиха, Мальта
Коммерческое помещение
Меллиха, Мальта
Количество спален 1
Целый блок, состоящий из 2 полуподвальных магазинов A B 2 квартиры на первом этаже 2 квартир…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Буджибба, Мальта
Коммерческое помещение
Буджибба, Мальта
Количество спален 1
Просторный угловой магазин с разрешением класса 4C, идеально подходящий для бара Snack Groce…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Qawra, Мальта
Коммерческое помещение
Qawra, Мальта
Расположенный в районе Qawra a 13 Car plus Garage с туалетом и задним двором с 3-фазными сче…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Свийи, Мальта
Коммерческое помещение
Свийи, Мальта
Количество спален 1
гараж на 8 автомобилей, лежащий в основе блока из 5 единиц в Свейки
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Qawra, Мальта
Коммерческое помещение
Qawra, Мальта
Количество спален 1
Угловой магазин в Qawra, CLASS 4B, имеющий площадь около 16 квадратных метров внутри и внутр…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Свийи, Мальта
Коммерческое помещение
Свийи, Мальта
4 гаража в центре Свьеки с водой и электричеством, установленные с электрическими розетками …
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Свийи, Мальта
Коммерческое помещение
Свийи, Мальта
Подборка из 1 или 1,5 гаражей для продажи на тихой дороге в Свейки. Гаражный комплекс находи…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Mosta, Мальта
Коммерческое помещение
Mosta, Мальта
Количество спален 1
Угловая оболочка Коммерческие помещения в полупромышленной зоне, расположенной на небольшой …
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Коммерческое помещение
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Продается в форме раковины для класса 4 размером 200 qm-----------------
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Буджибба, Мальта
Коммерческое помещение
Буджибба, Мальта
Количество спален 1
Централизованное коммерческое помещение класса 4 (класс 4C) в районе Бугибба. Это свойство с…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Коммерческое помещение
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Количество спален 1
Это угловое коммерческое пространство площадью 39 кв.м. и имеет высоту 13 футов с текущими р…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Mosta, Мальта
Коммерческое помещение
Mosta, Мальта
Количество спален 1
3 этажа коммерческих гаражей и шоурумов. 1 этаж - магазины-гаражи, 1 этаж - парковочные мест…
Цена по запросу
Офис в Gharghur, Мальта
Офис
Gharghur, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Офисное помещение, расположенное в отличном месте в Гаргуре
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Rabat, Мальта
Коммерческое помещение
Rabat, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Впечатляющие офисные помещения, расположенные на первом этаже в эксклюзивном торговом компле…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Qawra, Мальта
Коммерческое помещение
Qawra, Мальта
1 + полуподвальный гараж с окном в Кавра
Цена по запросу
