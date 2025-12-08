Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коммерческая недвижимость в Mosta, Мальта

19 объектов найдено
Коммерческое помещение в Mosta, Мальта
Коммерческое помещение
Mosta, Мальта
Количество спален 1
3 этажа коммерческих гаражей и шоурумов. 1 этаж - магазины-гаражи, 1 этаж - парковочные мест…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Mosta, Мальта
Коммерческое помещение
Mosta, Мальта
Количество спален 1
Угловой участок земли на 3 дорогах Полупромышленный 45 x 80 Идеально подходит для выставочно…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Mosta, Мальта
Коммерческое помещение
Mosta, Мальта
Количество спален 1
С марта 2020 года будут доступны 2 коммерческих гаража. Один из них находится на главной дор…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Mosta, Мальта
Коммерческое помещение
Mosta, Мальта
Эта недвижимость, расположенная в обширном 6-этажном комплексе, обещает неограниченный потен…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Mosta, Мальта
Коммерческое помещение
Mosta, Мальта
Количество спален 1
Недавно построенный магазин / офис / клиника в отличном месте в Моста. Недвижимость хорошо з…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Mosta, Мальта
Коммерческое помещение
Mosta, Мальта
Количество спален 1
Угловая оболочка Коммерческие помещения в полупромышленной зоне, расположенной на небольшой …
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Mosta, Мальта
Коммерческое помещение
Mosta, Мальта
Количество спален 1
Один автомобиль полуподвальный гараж, расположенный в просторном районе в Моста
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Mosta, Мальта
Коммерческое помещение
Mosta, Мальта
Количество спален 1
Гаражи с блокировкой 1 автомобиля доступны по цене от 33 000 евро при покупке квартиры в том…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис в Mosta, Мальта
Офис
Mosta, Мальта
Situated in a central and convenient area of Mosta, this 74sqm office space offers an excell…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Mosta, Мальта
Коммерческое помещение
Mosta, Мальта
Количество спален 1
Один автомобиль плюс полуподвальный гараж, расположенный в просторном районе в Мосте
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Mosta, Мальта
Коммерческое помещение
Mosta, Мальта
Количество спален 1
Промышленный центр Моста 600 SQM Коммерческое пространство. Класс 4А. Первый, второй и трети…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Mosta, Мальта
Коммерческое помещение
Mosta, Мальта
Количество спален 1
Угловой участок площадью около 138 кв.м в очень хорошем месте в Моста 4 плюс 1 район с комме…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Mosta, Мальта
Коммерческое помещение
Mosta, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Для продажи в Моста эти 6 новых офисов.•Будучи так близко к оживленному центру Мосты, но все…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Mosta, Мальта
Коммерческое помещение
Mosta, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Коммерческий в очень хорошем месте в Моста измерения 195 кв.м 100 футов глубины с разрешение…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Mosta, Мальта
Коммерческое помещение
Mosta, Мальта
Количество спален 3
Угловой террасный дом в Мосте рядом со всеми удобствами в одном из самых известных мест. Это…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Mosta, Мальта
Коммерческое помещение
Mosta, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Блок из 4 этажей каждый этаж, состоящий из 30 м2 каждый этаж идеально подходит для малого би…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Mosta, Мальта
Коммерческое помещение
Mosta, Мальта
Магазин класса 4B в Мосте в просторном районе с хорошей проходящей торговлей идеально подход…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Mosta, Мальта
Коммерческое помещение
Mosta, Мальта
1. GARAGE2Int. Area: 20,83m2 € 46 000 € 1000 2. GARAGE5Int. Area: 20.83m2 €46,000 €1000 3. G…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Mosta, Мальта
Коммерческое помещение
Mosta, Мальта
A limited selection of secure private garages is available for purchase in a prime Mosta loc…
Цена по запросу
Оставить заявку
