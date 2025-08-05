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Коммерческая недвижимость в Naxxar, Мальта

11 объектов найдено
Коммерческое помещение в Naxxar, Мальта
Коммерческое помещение
Naxxar, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Современный офис готов к переходу с кухонькой и с счетчиками электроэнергии и воды, установл…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Naxxar, Мальта
Коммерческое помещение
Naxxar, Мальта
Количество спален 1
Коммерческий участок, измеряющий приблизительно 78 кв.м в простом месте в Наксхаре. Разрешен…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Naxxar, Мальта
Коммерческое помещение
Naxxar, Мальта
Количество спален 1
Коммерческий класс 4B в центре Наксхара. Приблизительно 76 кв.м и подвал 200 кв.м
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Naxxar, Мальта
Коммерческое помещение
Naxxar, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Гараж на уровне 10 автомобилей на тихой улице в Наксхаре с пандусом спереди. Включает в себя…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Naxxar, Мальта
Коммерческое помещение
Naxxar, Мальта
Количество спален 1
Два 2 гаража в Naxxar 40 футов на 20 футов и 9 курсов
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Naxxar, Мальта
Коммерческое помещение
Naxxar, Мальта
Количество спален 1
Два склада и гаражи в просторном районе. в Наксхаре
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Bahar ic Caghaq, Мальта
Коммерческое помещение
Bahar ic Caghaq, Мальта
4 гаража с ванной и душем
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Naxxar, Мальта
Коммерческое помещение
Naxxar, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Первый этаж и подвал, включая гараж на 5 автомобилей, идеально подходит для бизнес-офисов и …
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Naxxar, Мальта
Коммерческое помещение
Naxxar, Мальта
Большой гараж на уровне 5/6 с небольшим задним двором. Это 13 футов X 66 футов с высоким пот…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Bahar ic Caghaq, Мальта
Коммерческое помещение
Bahar ic Caghaq, Мальта
Количество спален 1
Продажа гаражей в Bahar Ic-Caghaq• Пространства для гаражных автомобилей: 1 € 34 000• Garage…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Naxxar, Мальта
Коммерческое помещение
Naxxar, Мальта
Кол-во ванных комнат 1
Это коммерческое помещение в настоящее время работает как офисное помещение, но может исполь…
Цена по запросу
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