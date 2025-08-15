Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Rabat
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Rabat, Мальта

4 объекта найдено
Инвестиционная в Rabat, Мальта
Инвестиционная
Rabat, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Исторический Палаццо с часовней на тихой улице недалеко от центра Рабата и Мдина. Недвижимос…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Rabat, Мальта
Коммерческое помещение
Rabat, Мальта
Количество спален 1
Рабат - Коммерческая розетка с разрешением класса 3А. Дорожный уровень, образующий часть тор…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Rabat, Мальта
Коммерческое помещение
Rabat, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Впечатляющие офисные помещения, расположенные на первом этаже в эксклюзивном торговом компле…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Rabat, Мальта
Коммерческое помещение
Rabat, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Магазин/офис Рабата - Расположен на первом этаже в эксклюзивном торговом комплексе в самом с…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти