Коммерческая недвижимость в Той-Шбише, Мальта

3 объекта найдено
Коммерческое помещение в Та-Шбиш, Мальта
Коммерческое помещение
Та-Шбиш, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 4
Полностью оборудованный ресторан 100 чехлов, сильно подверженный проходной торговле, доступн…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Та-Шбиш, Мальта
Коммерческое помещение
Та-Шбиш, Мальта
Количество спален 1
Класс 4B Магазин для продажи. Готовы к переезду! 350 кв.м на двух этажах - Кондиционер - кам…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Та-Шбиш, Мальта
Коммерческое помещение
Та-Шбиш, Мальта
Количество спален 1
Элегантная вилла с видом на яхту Марина преобразована в офисные помещения с 4 гаражами
Цена по запросу
