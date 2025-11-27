Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коммерческая недвижимость в Валлетте, Мальта

Инвестиционная в Валлетта, Мальта
Инвестиционная
Валлетта, Мальта
Количество спален 1
Большой Палаццо размером около 300 кв.м в районе Прайм в Валлетте Это будет на 5 или 6 этажа…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Валлетта, Мальта
Коммерческое помещение
Валлетта, Мальта
Количество спален 1
Ресторан в престижном районе столицы Валлетты с очень хорошей проходящей торговлей. Ресторан…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Валлетта, Мальта
Коммерческое помещение
Валлетта, Мальта
Количество спален 1
Гараж - это первый этаж внутри гаражного комплекса, который будет использоваться в качестве …
Цена по запросу
Инвестиционная в Валлетта, Мальта
Инвестиционная
Валлетта, Мальта
Количество спален 1
Угол Палаццино в одном из лучших районов Валлетты. Более 600 кв.м на 3 этажах, включая возду…
Цена по запросу
Инвестиционная в Валлетта, Мальта
Инвестиционная
Валлетта, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Расположенный в одном из лучших районов Валлетты, этот поистине уникальный Палаццо обладает …
Цена по запросу
Инвестиционная в Валлетта, Мальта
Инвестиционная
Валлетта, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Уникальный бутик Гостиница в лучшей части Валлетты, современной культурной столицы Европы. Э…
Цена по запросу
Инвестиционная в Валлетта, Мальта
Инвестиционная
Валлетта, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Новый на рынке большой Палаццо в просторном районе в Валлетте. Недвижимость состоит из 15 ко…
Цена по запросу
Инвестиционная в Валлетта, Мальта
Инвестиционная
Валлетта, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Необращенный Палаццо расположен в центре коммерческой части центральной Валлетты, где улица …
Цена по запросу
Инвестиционная в Валлетта, Мальта
Инвестиционная
Валлетта, Мальта
Количество спален 1
Красивый Палаццо в просторном районе в Валлетте. Недвижимость построена на четырех этажах и …
Цена по запросу
Офис в Валлетта, Мальта
Офис
Валлетта, Мальта
Офис на первом этаже в хорошем месте в Валлетте, состоящий из главного офисного помещения, т…
Цена по запросу
Инвестиционная в Валлетта, Мальта
Инвестиционная
Валлетта, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Расположенная на одной из самых желанных улиц в столице, это необращенное Палаццо, раскинувш…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Валлетта, Мальта
Коммерческое помещение
Валлетта, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Недвижимость расположена на одной из главных улиц в самом сердце исторического города Валлет…
Цена по запросу
Инвестиционная в Валлетта, Мальта
Инвестиционная
Валлетта, Мальта
Количество спален 5
Необращенный 518-кв.м Палаццо в самом сердце Валлетты. Главное место. Идеально подходит для …
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Валлетта, Мальта
Коммерческое помещение
Валлетта, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Реклама в Валлетте. Недвижимость имеет полное разрешение на ресторан класса 4D и продается в…
Цена по запросу
Коммерческое помещение в Валлетта, Мальта
Коммерческое помещение
Валлетта, Мальта
Количество спален 1
Офис / магазин VALLETTA на первом этаже, расположенный в очень оживленной части нашей истори…
Цена по запросу
